مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش:

برای انتخابات مجلس هشتم در سراسر کشور اعلام شد؛ اسامی 240 نامزد چکاد آزاد اندیشان

خاتمی: باید در انتخابات شرکت کنیم

متکی: مذاکره با آمریکا در دستور کار نیست



اعتماد:

خاتمی و باهنر عملکرد اصلاح طلبان و اصولگرایان را نقد کردند، مناظره دو نایب رئیس

با صدور یک بیانیه تحلیلی اعلام شد، دلایل سازمان مجاهدین انقلاب برای حضور در انتخابات

اولین گفت و گوی طهماسبی پس از استعفا، چرا از دولت کناره گیری کردم



اعتماد ملی :

کروبی: اگر مردم در انتخابات نیایند، وضع بدتر می شود

گفت و گو با سید کامل تقوی نژاد، مجلس هفتم مجلسی بسیار ضعیف

گفت و گو با سید محمد صدر، برای جلوگیری از اشتباهات بزرگ نامزد شدم



ایران :

دبیر شورای عالی امنیت ملی در همایش بین المللی هسته ای تهران: ایران غرامت می خواهد

احمدی نژاد در گفت و گو با شبکه تلویزیونی العراقیه: آمریکایی ها اشتباهات خود را متوجه دیگران نکنند

واکنش نمایندگان مجلس به دیدار محرمانه محمد رضا خاتمی با سفیر آلمان



ابرار:

حمایت جامعه هنری و فرهنگی کشور ازکاندیداتوری سید محمد صفی زاده

عضو اصولگرایان مستقل: تبلیغات گسترده یک کاندیدا در کل شهر چشم بستن بر قانون انتخابات است

پور محمدی: قانون بازدارنده از هزینه های گزاف انتخاباتی نداریم



ابتکار:

مناظره داغ دو محمد رضا، خاتمی: مجلس هفتم در تورم 20 درصدی مقصر است، باهنر: اگر ما نبودیم تورم 50 درصد می شد

شروط توکلی برای بوسیدن دست احمدی نژاد

مرغ کیلویی 2700 تومان ، گوشت کیلوئی 8000 تومان ! گرانی مردم را از گوشت فراری داد



اسرار:

مهدی کروبی در نشست خبری حزب اعتماد ملی : دستگاه جوشکاری من در زمان اصلاحات کار نکرد

25 سال خدمت دانشگاه آزاد بالندگی علوم پزشکی

ورود 5 هزار دانشجو امسال بدون کنکور به کارشناسی ارشد



تفاهم:

چگونه کفش ایران از صادرات به خاورمیانه به تعطیلی کارخانه ها و بیکاری هزاران نفر سوق داده شد؟ داستان نابودی یک صنعت

وزیر صنایع اعلام کرد: پودر لباس شویی نه کمیاب است نه نایاب

قطعه سازان یا خودرو سازان ، مشکل تولید تندر 90 کجاست

دانش جعفری خبر داد: واگذاری سهام بانک های دولتی به سال آینده موکول شد



تهران امروز:

اشخاص ، گروه ها و احزاب اعلام کردند ، جدیدترین مواضع انتخاباتی

جلیلی در همایش هسته ای اعلام کرد: آمادگی ایران برای همکاری و مذاکره در 3 مرحله

طلا گران شد ، سکه ارزان



جام جم:

مناظره داغ انتخاباتی

وعده وزیر صنایع و معادن: رشد قیمت خودرو با عرضه بیشتر مهار می شود

گفت و گو با رئیس ستاد دیه ، رانندگی بدون بیمه به مقصد زندان



جوان:

کشف لایه نفتی 2/2 میلیارد بشکه ای در میدان آزادگان

احمدی نژاد در دیدار خانواده های شهدای لبنان: دوران استیلای جبهه شرکت به پایان رسیده است

متکی: هیچ مساله حل نشده ای با آژانس نداریم

موسسه بیزینس مانیتور در تازه ترین گزارش خود عنوان کرد، صعود 7 پله ای ایران از نظر ریسک پذیری اقتصادی



جمهوری اسلامی:

دعوت احزاب از مردم برای شرکت در انتخابات مجلس

در همایش کارشناسان بین المللی هسته ای در تهران مطرح شد، ایران: صدور قطعنامه سوم باعث توقف فعالیتهای هسته ای نخواهد شد

معاون آموزشی وزارت علوم: 5 هزار دانشجو، بدون کنکور وارد مقطع کارشناسی ارشد می شوند



خراسان:

متکی: رسیدگی به موضع مطالعات ادعایی خارج از وظیفه آژانس است

کدخدایی: اعتراف می کنم ممنوعیت الصاق پوستر بر فضای انتخاباتی تاثیر گذاشته است

وزیر نیرو در جمع خبرنگاران: اساس نامه 10 نیروگاه برای واگذاری در سال آینده تصویب شد



حمایت:

دبیر شورای عالی امنیت ملی: ایران حقوق خود را مطالبه می کند

متکی: تاکنون بیش از 3 هزار نفر روز از فعالیت های هسته ای ایران بازرسی کرده اند

وزیر نیرو؛ تا پایان سال بالغ بر چهار هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی وارد مدار می شود



حیات نو:

سخنگوی شورای نگهبان اعتراف کرد: تاثیر قانون جدید بر نحوه تبلیغات

وزیر خارجه: درباره قطعنامه جدید به زودی اعلام موضع می کنیم

وزیر راه خبر داد: افتتاح فاز اول آزاد راه تهران - شمال ؛ مهر 89

ورشکستگی در کمین شرکتهای بخش خصوصی، پیمانکاران 5/5 میلیارد دلار ازدولت طلب دارند



خبر:

مدیر امور اکتشاف شرکت ملی نفت خبر داد: کشف لایه جدید نفتی 2/2 میلیارد بشکه ای در میدان آزادگان

موسی پور: درج شماره داوطلبی بر اوراق تبلیغاتی الزامی است

متکی: موضع رسمی ایران نسبت به قطعنامه به زودی اعلام می شود



دنیای اقتصاد:

سایه انتخابات بر اقتصاد ایران

حباب قیمت ها خالی شد، بازگشت آرامش به بازار سکه

طی دو روز آینده اعلام می شود، ارزیابی رسمی ایران از قطعنامه سوم



سرمایه:

کارنامه اقتصادی دو مجلس بررسی شد، جدال دو نایب رئیس

سید محمد خاتمی : اجازه پاسخ به تخریب داده نمی شود

در 353 روز، 3/6 میلیارد دلار بنزین وارد شد



سیاست روز:

انصراف کاندیداهای اصولگرا به نفع فهرست جبهه متحد

رئیس جمهور دردیدار خانواده های شهدای حماسه 33 روزه لبنان: صهیونیست ها و ا ربابان آنان رو به اضمحلال هستند

دبیر جبهه متحد اصولگرایان در گفت و گو با سیاست روز: اصولگرایی را محدود به خودمان نمی دانیم



صدای عدالت:

محمد رضا خاتمی خطاب به باهنر: شما که اقتصاد می فهمید وضعیت را این ریختی کردید

درادامه سیاست خصمانه فشار بر ایران ، اتحادیه اروپا حساب های بانکی ایران رامسدود می کند

سخنگوی شورای نگهبان: رد صلاحیت به مفهوم عدم صلاحیت نیست



عصر اقتصاد:

در واکنش مثبت بازار به اقدام بانک مرکزی؛ سکه ارزان شد

دکتر زالی: طبق برنامه کار کردن، هم امتیاز است هم الزام

وزیر نیرو: 23 تریلیون ریال کسری بودجه داریم



قیام:

انصراف حکام از رقابت قطعنامه ای با شورای امنیت، "پیش نویس" در زباله دانی

وزیر راه: آزاد راه تهران - شمال دو سال ونیم دیگر

کروبی: تقاضا از مردم برای حضور در انتخابات



کاروکارگر:

احمدی نژاد دردیدار خانواده شهدای حماسه 33 روزه لبنان: جنایات در غزه، رژیم صهیونیستی را نجات نخواهد داد

کاهش 15 هزار تومانی قیمت سکه

متکی: تهران ارزیابی خود از قطعنامه 1803 را به طور رسمی اعلام می کند



کارگزاران:

هنرمندان از فهرست اصلاح طلبان حمایت کردند، سینماگران همراه با یاران خاتمی

دیروز در انجمن روزنامه نگاران مسلمان برگزار شد، مناظره نایب رئیسان دو مجلس

اسحاق جهانگیری درگفت و گو با کارگزاران: دولت را پاسخگو می کنیم



کیهان:

سیاست خارجی ، برنامه اقتصادی و مقایسه عملکرد مجلس ششم و هفتم، بازار داغ مناظره های انتخاباتی

با انتقاد از مدعیان اصلاحات، کروبی: تندروها دستگاه جوشکاری مرا از کار انداختند

درهمایش بین المللی برنامه صلح آمیز هسته ای ایران ، جلیلی: به خاطر 2 سال تعلیق غرب باید خسارت بدهد



همبستگی:

محمد رضا راه چمنی در گفت و گوی اختصاصی با آفتاب: انتخاب افراد کار آمد مشکلات جامعه را حل می کند

فاطمه کروبی درگفت و گو با همبستگی : فردا را جوانان می سازند

ابراهیم اصغر زاده در گفت و گو باهمبستگی :تشکیل فراکسیون اقلیت در مجلس هم پیروزی است



همشهری:

رقبای انتخاباتی در درک مطالبات مردم، اشتراک دارند، فهرست های سیاسی ، وعده های اقتصادی

گلایه های مدیر عامل شرکت واحد از ستاد تبصره 13؛ سرانجام نگفتند باید چند اتوبوس می دادند

شیمون پرز: اسرائیل به دنبال درگیری با ایران نیست



هدف واقتصاد:

دانش جعفری خبر داد: تشکیل شورای ویژه مبارزه با جرم پولشویی

وزیر راه خبر داد:افتتاح فاز اول آزاد راه تهران - شمال دو و نیم سال دیگر

فائو گزارش داد: شیوع یک بیماری قارچی جدید گندم ایران را تهدید می کند

