مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش:
برای انتخابات مجلس هشتم در سراسر کشور اعلام شد؛ اسامی 240 نامزد چکاد آزاد اندیشان
خاتمی: باید در انتخابات شرکت کنیم
متکی: مذاکره با آمریکا در دستور کار نیست
اعتماد:
خاتمی و باهنر عملکرد اصلاح طلبان و اصولگرایان را نقد کردند، مناظره دو نایب رئیس
با صدور یک بیانیه تحلیلی اعلام شد، دلایل سازمان مجاهدین انقلاب برای حضور در انتخابات
اولین گفت و گوی طهماسبی پس از استعفا، چرا از دولت کناره گیری کردم
اعتماد ملی :
کروبی: اگر مردم در انتخابات نیایند، وضع بدتر می شود
گفت و گو با سید کامل تقوی نژاد، مجلس هفتم مجلسی بسیار ضعیف
گفت و گو با سید محمد صدر، برای جلوگیری از اشتباهات بزرگ نامزد شدم
ایران :
دبیر شورای عالی امنیت ملی در همایش بین المللی هسته ای تهران: ایران غرامت می خواهد
احمدی نژاد در گفت و گو با شبکه تلویزیونی العراقیه: آمریکایی ها اشتباهات خود را متوجه دیگران نکنند
واکنش نمایندگان مجلس به دیدار محرمانه محمد رضا خاتمی با سفیر آلمان
ابرار:
حمایت جامعه هنری و فرهنگی کشور ازکاندیداتوری سید محمد صفی زاده
عضو اصولگرایان مستقل: تبلیغات گسترده یک کاندیدا در کل شهر چشم بستن بر قانون انتخابات است
پور محمدی: قانون بازدارنده از هزینه های گزاف انتخاباتی نداریم
ابتکار:
مناظره داغ دو محمد رضا، خاتمی: مجلس هفتم در تورم 20 درصدی مقصر است، باهنر: اگر ما نبودیم تورم 50 درصد می شد
شروط توکلی برای بوسیدن دست احمدی نژاد
مرغ کیلویی 2700 تومان ، گوشت کیلوئی 8000 تومان ! گرانی مردم را از گوشت فراری داد
اسرار:
مهدی کروبی در نشست خبری حزب اعتماد ملی : دستگاه جوشکاری من در زمان اصلاحات کار نکرد
25 سال خدمت دانشگاه آزاد بالندگی علوم پزشکی
ورود 5 هزار دانشجو امسال بدون کنکور به کارشناسی ارشد
تفاهم:
چگونه کفش ایران از صادرات به خاورمیانه به تعطیلی کارخانه ها و بیکاری هزاران نفر سوق داده شد؟ داستان نابودی یک صنعت
وزیر صنایع اعلام کرد: پودر لباس شویی نه کمیاب است نه نایاب
قطعه سازان یا خودرو سازان ، مشکل تولید تندر 90 کجاست
دانش جعفری خبر داد: واگذاری سهام بانک های دولتی به سال آینده موکول شد
تهران امروز:
اشخاص ، گروه ها و احزاب اعلام کردند ، جدیدترین مواضع انتخاباتی
جلیلی در همایش هسته ای اعلام کرد: آمادگی ایران برای همکاری و مذاکره در 3 مرحله
طلا گران شد ، سکه ارزان
جام جم:
مناظره داغ انتخاباتی
وعده وزیر صنایع و معادن: رشد قیمت خودرو با عرضه بیشتر مهار می شود
گفت و گو با رئیس ستاد دیه ، رانندگی بدون بیمه به مقصد زندان
جوان:
کشف لایه نفتی 2/2 میلیارد بشکه ای در میدان آزادگان
احمدی نژاد در دیدار خانواده های شهدای لبنان: دوران استیلای جبهه شرکت به پایان رسیده است
متکی: هیچ مساله حل نشده ای با آژانس نداریم
موسسه بیزینس مانیتور در تازه ترین گزارش خود عنوان کرد، صعود 7 پله ای ایران از نظر ریسک پذیری اقتصادی
جمهوری اسلامی:
دعوت احزاب از مردم برای شرکت در انتخابات مجلس
در همایش کارشناسان بین المللی هسته ای در تهران مطرح شد، ایران: صدور قطعنامه سوم باعث توقف فعالیتهای هسته ای نخواهد شد
معاون آموزشی وزارت علوم: 5 هزار دانشجو، بدون کنکور وارد مقطع کارشناسی ارشد می شوند
خراسان:
متکی: رسیدگی به موضع مطالعات ادعایی خارج از وظیفه آژانس است
کدخدایی: اعتراف می کنم ممنوعیت الصاق پوستر بر فضای انتخاباتی تاثیر گذاشته است
وزیر نیرو در جمع خبرنگاران: اساس نامه 10 نیروگاه برای واگذاری در سال آینده تصویب شد
حمایت:
دبیر شورای عالی امنیت ملی: ایران حقوق خود را مطالبه می کند
متکی: تاکنون بیش از 3 هزار نفر روز از فعالیت های هسته ای ایران بازرسی کرده اند
وزیر نیرو؛ تا پایان سال بالغ بر چهار هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی وارد مدار می شود
حیات نو:
سخنگوی شورای نگهبان اعتراف کرد: تاثیر قانون جدید بر نحوه تبلیغات
وزیر خارجه: درباره قطعنامه جدید به زودی اعلام موضع می کنیم
وزیر راه خبر داد: افتتاح فاز اول آزاد راه تهران - شمال ؛ مهر 89
ورشکستگی در کمین شرکتهای بخش خصوصی، پیمانکاران 5/5 میلیارد دلار ازدولت طلب دارند
خبر:
مدیر امور اکتشاف شرکت ملی نفت خبر داد: کشف لایه جدید نفتی 2/2 میلیارد بشکه ای در میدان آزادگان
موسی پور: درج شماره داوطلبی بر اوراق تبلیغاتی الزامی است
متکی: موضع رسمی ایران نسبت به قطعنامه به زودی اعلام می شود
دنیای اقتصاد:
سایه انتخابات بر اقتصاد ایران
حباب قیمت ها خالی شد، بازگشت آرامش به بازار سکه
طی دو روز آینده اعلام می شود، ارزیابی رسمی ایران از قطعنامه سوم
سرمایه:
کارنامه اقتصادی دو مجلس بررسی شد، جدال دو نایب رئیس
سید محمد خاتمی : اجازه پاسخ به تخریب داده نمی شود
در 353 روز، 3/6 میلیارد دلار بنزین وارد شد
سیاست روز:
انصراف کاندیداهای اصولگرا به نفع فهرست جبهه متحد
رئیس جمهور دردیدار خانواده های شهدای حماسه 33 روزه لبنان: صهیونیست ها و ا ربابان آنان رو به اضمحلال هستند
دبیر جبهه متحد اصولگرایان در گفت و گو با سیاست روز: اصولگرایی را محدود به خودمان نمی دانیم
صدای عدالت:
محمد رضا خاتمی خطاب به باهنر: شما که اقتصاد می فهمید وضعیت را این ریختی کردید
درادامه سیاست خصمانه فشار بر ایران ، اتحادیه اروپا حساب های بانکی ایران رامسدود می کند
سخنگوی شورای نگهبان: رد صلاحیت به مفهوم عدم صلاحیت نیست
عصر اقتصاد:
در واکنش مثبت بازار به اقدام بانک مرکزی؛ سکه ارزان شد
دکتر زالی: طبق برنامه کار کردن، هم امتیاز است هم الزام
وزیر نیرو: 23 تریلیون ریال کسری بودجه داریم
قیام:
انصراف حکام از رقابت قطعنامه ای با شورای امنیت، "پیش نویس" در زباله دانی
وزیر راه: آزاد راه تهران - شمال دو سال ونیم دیگر
کروبی: تقاضا از مردم برای حضور در انتخابات
کاروکارگر:
احمدی نژاد دردیدار خانواده شهدای حماسه 33 روزه لبنان: جنایات در غزه، رژیم صهیونیستی را نجات نخواهد داد
کاهش 15 هزار تومانی قیمت سکه
متکی: تهران ارزیابی خود از قطعنامه 1803 را به طور رسمی اعلام می کند
کارگزاران:
هنرمندان از فهرست اصلاح طلبان حمایت کردند، سینماگران همراه با یاران خاتمی
دیروز در انجمن روزنامه نگاران مسلمان برگزار شد، مناظره نایب رئیسان دو مجلس
اسحاق جهانگیری درگفت و گو با کارگزاران: دولت را پاسخگو می کنیم
کیهان:
سیاست خارجی ، برنامه اقتصادی و مقایسه عملکرد مجلس ششم و هفتم، بازار داغ مناظره های انتخاباتی
با انتقاد از مدعیان اصلاحات، کروبی: تندروها دستگاه جوشکاری مرا از کار انداختند
درهمایش بین المللی برنامه صلح آمیز هسته ای ایران ، جلیلی: به خاطر 2 سال تعلیق غرب باید خسارت بدهد
همبستگی:
محمد رضا راه چمنی در گفت و گوی اختصاصی با آفتاب: انتخاب افراد کار آمد مشکلات جامعه را حل می کند
فاطمه کروبی درگفت و گو با همبستگی : فردا را جوانان می سازند
ابراهیم اصغر زاده در گفت و گو باهمبستگی :تشکیل فراکسیون اقلیت در مجلس هم پیروزی است
همشهری:
رقبای انتخاباتی در درک مطالبات مردم، اشتراک دارند، فهرست های سیاسی ، وعده های اقتصادی
گلایه های مدیر عامل شرکت واحد از ستاد تبصره 13؛ سرانجام نگفتند باید چند اتوبوس می دادند
شیمون پرز: اسرائیل به دنبال درگیری با ایران نیست
هدف واقتصاد:
دانش جعفری خبر داد: تشکیل شورای ویژه مبارزه با جرم پولشویی
وزیر راه خبر داد:افتتاح فاز اول آزاد راه تهران - شمال دو و نیم سال دیگر
فائو گزارش داد: شیوع یک بیماری قارچی جدید گندم ایران را تهدید می کند
مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز بدین شرح است.
آفرینش:
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