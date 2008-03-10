263 ناظر در طرح ویژه نوروزی گیلان مشارکت دارند

رضا پاک سرشت در گفتگو خبرنگار مهر در رشت، اظهار داشت: افزایش تعداد بازرسین گشتهای ثابت، سیار، بازرسی و به کارگیری امکانات خودوریی از سایر دستگاه ها برای اجرایی هر چه بهتر این طرح از دیگر اقدامات سازمان بازرگانی در ایام پایانی سال است.

وی عنوان کرد: در این طرح بر کالاهای پرمصرف از قبیل پوشاک، کیف، کفش، موادغذایی، پروتئینی، آجیل، خشکبار و خدماتی نظیر شرکتهای مسافرتی، اماکن تفریحی، فرهنگی، رستورانهای بین راهی، واحدهای قالیشویی و خشک شویی نظارت ویژه اعمال می شود.

این مسئول با تاکید بر لزوم نصب اتیکت، رعایت درصد سود مجاز، صدور فاکتور و همکاری با بازرسان سازمان توسط کلیه واحدهای اقتصادی افزود: شهروندان می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را به تلفن 124 معاونت بازرسی سازمان بازرگانی استان گیلان گزارش دهند.

پاک سرشت در ادامه، نظارت برعرضه میوه و مرکبات به خصوص پرتقال، سیب و نارنگی، نظارت بر مراکز نگهداری کالاها اعم از انبار و سردخانه ها، نظارت بر نصب بر چسب قیمت و صدور فاکتور برای کالاها و خدمات را از موارد مهم نظارتی در طرح ویژه نوروزی اعلام کرد.