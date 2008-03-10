سوسیالیستها در انتخابات پارلمانی اسپانیا پیروز شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، اما این حزب به رهبری "خوزه لوئیس زاپاترو" نخست وزیر اسپانیا نتوانست اکثریت مطلق را به دست آورد و این احتمال وجود دارد که مجبور شود با احزاب منطقه ای کوچکتر ائتلاف کند.

زاپاترو در جمع هزاران نفر از طرفداران خود در مادرید اعلام کرد:" مردم اسپانیا با صراحت سخن خود را ابراز کردند و تصمیم گرفته اند تا دوره جدیدی را بدون تنش و بدون مقابله آغاز کنند ."

وی افزود:" من با بهبود اوضاع و تصحیح اشتباهات خود حکومت خواهم کرد."

صدها هزار نفر از مردم اسپانیا با در دست گرفتن پرچمهای این حزب، این پیروزی را جشن گرفتند.

با شمارش 99.95 درصد آراء، حزب سوسیالیست تاکنون توانسته 169 کرسی را در مجلس 350 نفری اسپانیا به دست آورد و این کمتر از 176 کرسی مورد نیاز برای رسیدن به اکثریت مطلق است. حزب مخالف محافظه کار مردمی به رهبری " ماریانو راخوی" تاکنون توانسته 153 کرسی را در پارلمان به خود اختصاص دهد.