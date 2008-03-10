عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تاکنون

- "دالایی لاما " رهبر بودایی های تبت از نقض حقوق بشر درچین انتقاد کرد.
- پلیس کلمبو از وقوع انفجاری در سریلانکا خبر داد که منجر به کشته و زخمی شدن دست کم 4 نفر شد.
-"عبدالله احمد بداوی" نخست وزیر مالزی روزگذشته برای دوره دوم به عنوان نخست وزیر مالزی سوگند یاد کرد.
- ونزوئلا از عادی سازی روابط با کلمبیا خبر داد.
- حزب حاکم اسپانیا به رهبری خوزه لوئیس زاپاترو نخست وزیر این کشور بار دیگر درانتخابات پارلمانی اسپانیا پیروز شد.
- تیم "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهوری فرانسه در چند شهر مهم این کشور در دور اول انتخابات شوراها با شکست روبرو شد.
- نیروهای کویتی دو نماینده سابق و سه فعال شیعه کویتی را به اتهام گرایش به حزب الله دستگیر کردند.
- سه عضو یک گروه افراطی در ترکیه به خاطر طراحی حملاتی علیه شرکتها و بانکهای معروف آمریکایی دستگیر شدند.
-"علی باباجان" وزیرامورخارجه ترکیه با "ولد شیخ عبدالله" رئیس جمهوری موریتانی در نواکشوت پایتخت این کشور درباره روابط دوجانبه بحث و تبادل نظر کرد.
-" باراک اوباما " نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شب گذشته با انتقاد شدید از "هیلاری کلینتون" رقیب خود، وی را به فریب مردم آمریکا متهم کرد.
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