عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تاکنون

- "دالایی لاما " رهبر بودایی های تبت از نقض حقوق بشر درچین انتقاد کرد.

- پلیس کلمبو از وقوع انفجاری در سریلانکا خبر داد که منجر به کشته و زخمی شدن دست کم 4 نفر شد.

-"عبدالله احمد بداوی" نخست وزیر مالزی روزگذشته برای دوره دوم به عنوان نخست وزیر مالزی سوگند یاد کرد.

- ونزوئلا از عادی سازی روابط با کلمبیا خبر داد.

- حزب حاکم اسپانیا به رهبری خوزه لوئیس زاپاترو نخست وزیر این کشور بار دیگر درانتخابات پارلمانی اسپانیا پیروز شد.

- تیم "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهوری فرانسه در چند شهر مهم این کشور در دور اول انتخابات شوراها با شکست روبرو شد.

- نیروهای کویتی دو نماینده سابق و سه فعال شیعه کویتی را به اتهام گرایش به حزب الله دستگیر کردند.

- سه عضو یک گروه افراطی در ترکیه به خاطر طراحی حملاتی علیه شرکتها و بانکهای معروف آمریکایی دستگیر شدند.

-"علی باباجان" وزیرامورخارجه ترکیه با "ولد شیخ عبدالله" رئیس جمهوری موریتانی در نواکشوت پایتخت این کشور درباره روابط دوجانبه بحث و تبادل نظر کرد.

-" باراک اوباما " نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شب گذشته با انتقاد شدید از "هیلاری کلینتون" رقیب خود، وی را به فریب مردم آمریکا متهم کرد.