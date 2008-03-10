افتتاح سینما آزادی در روزهای پایانی سال

به گزارش خبرنگار مهر، "تهران امروز" در صفحه تلویزیون میپردازد به برنامههای هنرمندان تلویزیون و گپی با مریم امیرجلالی بازیگر "چارخونه". نگاهی به زندگی برت لنکستر، مطلبی درباره فیلمهای با مضمون سرقت و هالیوود بدون زنان در صفحه سینما جهان و معرفی برگزیدگان هفتمین دوسالانه ملی نقاشی، افتتاح سینما آزادی همزمان با جشن سینماگران در 26 اسفند، صدور پروانه نمایش برای 16 فیلم و اهداء سیمرغ "فرزند خاک" به موزه شهدا در صفحه پایانی آمده است.
"ایران" در صفحه فرهنگ و هنر می پردازد به بخش دوم رمان هایی که به سینما لبخند زدند با بررسی رمان "آنها به اسبها شلیک میکنند". صدور پروانه نمایش 16 فیلم ایرانی، انتخاب نمایش "پنجره فولاد" به عنوان پرمخاطبترین، پخش 9 تله تئاتر در نوروز 87، بازتاب سخنان اخیر مجید مجیدی در میان سینماگران، نقشآفرینیهای متفاوت پرویز پورحسینی و نمایش موزیکال "افشانه مو" نامزد جایزه لارنس اولیویر.
"جام جم" در صفحه رسانه میپردازد به پخش فیلم "معتاد اجباری" در نوروز، نوروزنامه 87 شبکه چهار، حمایت از موضع جدید مجیدی، اهداء سیرغ زرین "فرزند خاک" به موزه شهدا و صدور پروانه نمایش 16 فیلم. گزارش نخستین جشنواره منطقهای تئاتر ایثار در صفحه تئاتر، مطلبی درباره "راننده تاکسی"، نقدی بر "این ترانه عاشقانه نیست" و نگاهی به "خواب زمستانی" در صفحه سینما و خانه موقت رادیو جوان در خانه هنرمندان و نگاهی به "آسمان شب" در صفحه بخوانید و ببینید منعکس شده است.
* در نقدی بر فیلم "راننده تاکسی" آمده: "فیلم از برخی کلیشههایی تشکیل شده که کارگردان بدون تعارف و رودربایستی آنها را دستچین کرده و در قالب فرمولی قبلاً امتحان شده تحویل مخاطب داده است. این کلیشهها حتی در انتخاب بازیگران هم رعایت شده مانند حبیب اسماعیلی که بازی نامناسبی دارد. طرح و توطئه ماجرا هم طوری طراحی شده که مخاطب سینمارو که فیلم را برای تماشا انتخاب میکند، اصولاً داستان برایش اهمیتی نداشته و خندههای لحظهای بر هر چیز رجحان داشته باشد."
"همشهری" در صفحات تئاتر میپردازد به گفتگو با حمید سمندریان، تئاتر ایران در سالی که گذشت، یادداشتهایی از محمود عزیزی، مسعود فروتن و علی سرابی و اخبار کوتاه از مشایخی، والی، رادی و ... اجرای 10 نمایش در آخرین روزهای زمستان در تالارهای تهران، افتتاح سینما آزادی در 26 اسفند، حمایت هنرمندان از مجیدی، توزیع جوایز دوسالانه نقاشی معاصر ایران در روز چهارشنبه و اخبار کوتاه از سالور، ناجی و ... در صفحه ادب و هنر مورد توجه قرار گرفته است.
* سمندریان گفته است: "تفکر در نمایشنامه برای هر کس و هر نیروی خلاقانهای که دارد، دقیقاً مثل برخورد با ظرف آبی است که ممکن است به دلیل گلآلود بودن تیره باشد. هر چقدر اجازه بدهید زمان بگذرد و گلها تهنشین شود، در این صورت ته آب را میبینید. وقتی نمایشنامه را میخوانم اول چارچوب قصه را پیدا میکنم. این چارچوب انسانهایی هستند که درگیریهای داخل نمایشنامه را میسازند و من در واقع درون انسانها را کاوش میکنم."
"اعتماد ملی" در صفحه ادب و هنر می پردازد به حمایت 170 سینماگر از نامزدهای اصلاحطلبان در انتخابات مجلس، صدور 16 پروانه نمایش، ارزیابی استقبال تماشاگران از نمایشهای اجرا شده در سال 86، گپی با فریدون آدمیت، بسته پیشنهادی و اخبار کوتاه.
"اعتماد" در صفحه سینما میپردازد به سه نگاه به فیلم "ترور جسی جیمز به دست رابرت فورد ترسو" و نکاتی درباره فیلم و حواشی آن. تراکم فیلمهای اکران جهانی در فصل بهار، حمایت هنرمندان از فهرست ائتلاف اصلاحطلبان، شمارش معکوس برای اکران نوروزی، پاسخی به حمایت دو منتقد از فیلم "آتش سبز" و معرفی نمایشگاه هنری و یک فیلم مستند به عنوان پیشنهاد روز در صفحه پایانی منعکس شده است.
"حیات نو" در صفحه فرهنگ و اندیشه میپردازد به مرور رویدادهای سینمای ایران در سالی که گذشت و اخبار کوتاه. قطعی شدن ترکیب فیلمهای نوروزی تا فردا، برگزاری نمایشگاه آیدین آغداشلو، اهداء جوایز هفتمین دوسالانه ملی نقاشی، افتتاح سینما آزادی در 26 اسفند، ساخت فیلمی درباره باب مارلی و اخبار کوتاه در صفحه پایانی آمده است.
"جوان" در صفحه پایانی میپردازد به اهداء سیمرغ زرین "فرزند خاک" به موزه شهدا، اعلام آئیننامه جدید اکران نوروز 87، واکنشها به اظهارات جدید مجید مجیدی، تعویق در افتتاح سینما آزادی و پخش آگهی بازرگانی تلویزیونی در فضا.
"کارگزاران" در صفحه سینما میپردازد به چند نکته از فیلم خارجی "عزیزم از دست رفت" بن افلک، درباره رمان اولیه فیلم نوشته دنیس لهان و معرفی فیلمهای روز اکران جهان. بهاری خوش برای سینمای جهان، فعالیت 150 شبکه تلویزیونی و رادیویی در دبی، آغاز تدوین اولیه "سوپراستار"، صدور پروانه نمایش عمومی 16 فیلم و اخبار کوتاه در صفحه پایانی کار را تمام میکند.
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