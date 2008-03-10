مسافران مترو 3 برابر شدند ؛ اجرای تعهدات دولت یک سوم

جعفر ربیعی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی مهر خاطرنشان کرد : در سال جاری و تا ماههای آخر سال امیدوار بودیم که دولت 37 میلیارد اعتبار مصوب وزارت کشور را به عنوان سهم خود از یارانه بلیط مترو و هزینه های بهره برداری بپردازد که متأسفانه در مجموع تنها 8/14 میلیارد تومان در این زمینه به مترو پرداخت شده است.

در حالیکه وزارت کشور اعتبار 37 میلیاردی را تصویب کرده است تبصره 13 تنها اختصاص 20 میلیارد تومان به مترو را پذیرفته که این از این مبلغ نیز تنها 8/14 میلیارد تومان و آنهم پس از گذشت بیش از 8 ماه از سال پرداخت شد مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو

وی همچنین با گلایه از عملکرد ستاد تبصره 13 در این خصوص افزود : در حالیکه وزارت کشور اعتبار 37 میلیاردی را تصویب کرده است این ستاد تنها اختصاص 20 میلیارد تومان به مترو را پذیرفته که این از این مبلغ نیز تنها 8/14 میلیارد تومان و آنهم پس از گذشت بیش از 8 ماه از سال پرداخت شد.

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران نتیجه عمل نکردن دولت به تعهدات خود در خصوص اعتبارات مترو را متوجه مسافرین پرشمار مترو تهران دانست و تصریح کرد : شلوغی روزافزون در ایستگاهها و قطارهای مترو ، افزایش تأخیر حرکت قطارها به دلیل تأخیر در خرید قطعات یدکی و تعمیرات اساسی قطارها از جمله مشکلات عمده ای است که در نهایت مسافرین مترو متحمل آن خواهند بود.

ربیعی مترو را متحمل بخش عمده فشارها در حمل و نقل عمومی ناشی از سهمیه بندی بنزین دانست ویادآور شد : مسافرین مترو در طول دو سال گذشته 3 برابر شده اند و حال که اشتیاق و میل مردم به استفاده از حمل و نقل عمومی را شاهد هستیم ، بی مهری به مترو جای سؤال دارد.

وی همچنین تأکید کرد : مترو در سال گذشته در تنگنا قرار داشته و چگونگی و میزان پرداخت های دلت به مترو غیر منصفانه بوده است چراکه با گذشت 3 سال و افزایش بی سابقه مسافرین مترو دولت حتی کمتر از مبلغ 20 میلیارد تومانی پرداخت شده در سال گذشته را در سال جاری پرداخت کرده است.

شهرداری تمامی مبلغ تعهد شده خود بالغ بر 45 میلیارتومان را در این خصوص به مترو پرداخت کرده و در واقع میزان پرداختهای دولت در این خصوص کمتر از یک سوم پرداختهای شهرداری تهران بوده و این درحالی است که سهم دولت و شهرداری تهران در سهم یارانه بلیط مترو برابر است مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران در خصوص اعتبارات پرداختی شهرداری تهران در خصوص سهم یارانه بلیط و هزینه های بهره برداری خاطرنشان کرد : شهرداری تمامی مبلغ تعهد شده خود بالغ بر 45 میلیارتومان را در این خصوص به مترو پرداخت کرده و در واقع میزان پرداختهای دولت در این خصوص کمتر از یک سوم پرداختهای شهرداری تهران بوده و این درحالی است که سهم دولت و شهرداری تهران در سهم یارانه بلیط مترو برابر است.

ربیعی در پایان افزود : منبع اصلی درآمد مترو فروش بلیط است با توجه به اهمیت مسئله بهره برداری مترو و روند فعالی تخصیص اعتبارات توسط دولت تنها می توانیم امیدوار باشیم اعتبارات تعهد شده ، تصویب شده و قول داده شده دولت در این خصوص به موقع و به طوز کامل پرداخت شود.