مسافران مترو 3 برابر شدند ؛ اجرای تعهدات دولت یک سوم

جعفر ربیعی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی مهر خاطرنشان کرد : در سال جاری و تا ماههای آخر سال امیدوار بودیم که دولت 37 میلیارد اعتبار مصوب وزارت کشور را به عنوان سهم خود از یارانه بلیط مترو و هزینه های بهره برداری بپردازد که متأسفانه در مجموع تنها 8/14 میلیارد تومان در این زمینه به مترو پرداخت شده است.
|در حالیکه وزارت کشور اعتبار 37 میلیاردی را تصویب کرده است تبصره 13 تنها اختصاص 20 میلیارد تومان به مترو را پذیرفته که این از این مبلغ نیز تنها 8/14 میلیارد تومان و آنهم پس از گذشت بیش از 8 ماه از سال پرداخت شد
|مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو
مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران نتیجه عمل نکردن دولت به تعهدات خود در خصوص اعتبارات مترو را متوجه مسافرین پرشمار مترو تهران دانست و تصریح کرد : شلوغی روزافزون در ایستگاهها و قطارهای مترو ، افزایش تأخیر حرکت قطارها به دلیل تأخیر در خرید قطعات یدکی و تعمیرات اساسی قطارها از جمله مشکلات عمده ای است که در نهایت مسافرین مترو متحمل آن خواهند بود.
ربیعی مترو را متحمل بخش عمده فشارها در حمل و نقل عمومی ناشی از سهمیه بندی بنزین دانست ویادآور شد : مسافرین مترو در طول دو سال گذشته 3 برابر شده اند و حال که اشتیاق و میل مردم به استفاده از حمل و نقل عمومی را شاهد هستیم ، بی مهری به مترو جای سؤال دارد.
وی همچنین تأکید کرد : مترو در سال گذشته در تنگنا قرار داشته و چگونگی و میزان پرداخت های دلت به مترو غیر منصفانه بوده است چراکه با گذشت 3 سال و افزایش بی سابقه مسافرین مترو دولت حتی کمتر از مبلغ 20 میلیارد تومانی پرداخت شده در سال گذشته را در سال جاری پرداخت کرده است.
|شهرداری تمامی مبلغ تعهد شده خود بالغ بر 45 میلیارتومان را در این خصوص به مترو پرداخت کرده و در واقع میزان پرداختهای دولت در این خصوص کمتر از یک سوم پرداختهای شهرداری تهران بوده و این درحالی است که سهم دولت و شهرداری تهران در سهم یارانه بلیط مترو برابر است
|مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو
ربیعی در پایان افزود : منبع اصلی درآمد مترو فروش بلیط است با توجه به اهمیت مسئله بهره برداری مترو و روند فعالی تخصیص اعتبارات توسط دولت تنها می توانیم امیدوار باشیم اعتبارات تعهد شده ، تصویب شده و قول داده شده دولت در این خصوص به موقع و به طوز کامل پرداخت شود.
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