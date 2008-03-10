شکست و حذف هر سه نماینده مس کرمان در روز پایانی

به گزارش خبرنگار مهر، روز یکشنبه در آخرین روز این مسابقات اسماعیل امیری در وزن اول پس از شکست حریفانی از بلژیک و قزاقستان ، در دور سوم به تکواندوکاری از انگلیستان باخت و حذف شد.

امیرحسن‌زاده نیز در وزن دوم پس از آنکه از سد حریف مجارستانی گذشت در دومین بازی خود برابر حریف آلمانی نتیجه را واگذار کرد و از جدول خارج شد.

بهزاد خداداد که برای اولین بار در یک تورنمنت رسمی خارج از ایران در یک وزن بالاتر به میدان رفته بود در سه مبارزه پیایی خود تکواندوکاران بلژیک، مکزیک و ترکیه را شکست داد ولی در دور چهارم برابر حریفی از اسپانیا شکست خورد و کنار رفت .

در اولین روز این رقابتها تیم مس کرمان دو نشان طلا (هادی ساعی و سلمان خواجه حسنی) و یک نقره (علی کریمی صابر) کسب کرده بود.



