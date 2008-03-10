  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۰ اسفند ۱۳۸۶، ۹:۵۱

/تکواندو بین المللی آلمان/

شکست و حذف هر سه نماینده مس کرمان در روز پایانی

شکست و حذف هر سه نماینده مس کرمان در روز پایانی

تیم تکواندو مس کرمان با سه مدال طلا و نقره روز نخست، به کار خود در تورنمنت بین المللی آلمان خاتمه داد.

به گزارش خبرنگار مهر، روز یکشنبه در آخرین روز این مسابقات اسماعیل امیری در وزن اول  پس از  شکست حریفانی از بلژیک و قزاقستان ، در دور سوم به تکواندوکاری از انگلیستان باخت و حذف شد.

امیرحسن‌زاده نیز در وزن دوم پس از آنکه از سد حریف مجارستانی گذشت در دومین بازی خود برابر حریف آلمانی نتیجه را واگذار کرد و از جدول خارج شد.

بهزاد خداداد که برای اولین بار در یک تورنمنت رسمی خارج از ایران در یک وزن بالاتر به میدان رفته بود در سه مبارزه پیایی خود تکواندوکاران بلژیک، مکزیک و ترکیه را شکست داد ولی در دور چهارم برابر حریفی از  اسپانیا شکست خورد و کنار رفت . 

 در اولین روز این رقابتها تیم مس کرمان دو نشان طلا (هادی ساعی و سلمان خواجه حسنی)  و یک نقره (علی کریمی صابر) کسب کرده بود. 

 

 

 

کد مطلب 651903

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها