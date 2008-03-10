احمد پوری: امسال ترجمه‌ قابل توجه و ماندگاری ندیدم

احمد پوری - مترجم - در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت ترجمه در سال 86 گفت: متاسفانه امسال شاهد رشد کمتری در حوزه ترجمه بودیم. شاید این طور بتوان گفت که در مجموع ترجمه قابل توجهی که بتواند در ذهنها بماند و ماندگاری خود را حفظ کند امسال ندیدم.

وی افزود: یکی از نقصانهای این حوزه نبود و یا کمبود نشریات ادبی در زمینه نقد ترجمه است. در اروپا به وفور چنین نشریاتی وجود دارد که به نقد و بررسی آثار ترجمه ای می پردازند و از رهگذر همین نقدهاست که مترجم و همچنین نویسندگان می توانند به نقاط ضعف و قوت خود پی ببرند.

مترجم اشعار پابلو نرودا و ناظم حکمت ادامه داد: البته در کنار این نقدها نیازمند یک بانک ترجمه نیز هستیم که هرگز در ایران، شرایطی برای پا گرفتن چنین مرکزی وجود نداشته است. با این اوصاف باید گفت مترجمان بر اساس وظیفه انسانی و ادبی خود با وجود همه مشکلات موجود می بایست به کار ادامه دهند و کمبودها باعث ایجاد دلسردی در آنان نشود.

احمد پوری درباره مطالعات خود در سال 86 گفت: در سالی که گذشت دو کتاب از چارلز بوکوفسکی (شاعر آلمانی) را به زبان انگلیسی خواندم و از آنها لذت بردم. خودم هم مشغول ترجمه اشعاری از بوکوفسکی هستم که در سال آینده منتشر خواهد شد.