پنجمین هفته فیلم و عکس کردستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، شامگاه روز گذشته پنجمین هفته فیلم و عکس فیلم سازان استان کردستان و مرور آثار فیلم سازان استان به مدت سه روز در سنندج برگزار می شود.

این جشنواره در دو بخش جنبی و مسابقه برگزار خواهد شد که در بخش مسابقه آثار مرور شده در دو بخش آزاد و ویژه با هم به رقابت خواهند پرداخت.

همچنین در بخش آزاد کلیه فیلم سازان و عکاسان استان کردستان اعم از هنرجویان سینمای جوان، علاقمندان و دانشجویان با 70 اثر در بخش مسابقه شرکت دارند.

قرار است در کنار برگزاری این نمایشگاه کارگاه های تخصصی در حوزه فیلم کوتاه و نشست های نقد و بررسی آثار نیز برگزار شود.

همچنین همزمان با آغاز هفته فیلم و عکس استان کردستان، نمایشگاه عکس آثار راه یافته به بخش نهایی این جشنواره در معرض دید عموم قرار گرفته است.

پنجمین هفته فیلم و عکس استان کردستان با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان، سازمان ملی جوانان و سازمان حفاظت محیط زیست استان و به همت انجمن سینمای جوان دفتر سنندج برگزار می‌شود.