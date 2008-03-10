جهرمی در گفتگو با مهر: طرح طبقه بندی مشاغل به سال آینده موکول شد

محمد جهرمی در گفتگو با مهر از موکول شدن طرح طبقه بندی شدن مشاغل بر اساس مهارت محوری به جای سنوات محوری به سال آینده خبر داد و گفت: این برنامه در حال انجام کارهای کارشناسی است که خوشبختانه به نتایج خوبی نیز رسیده است.

وزیر کار و امور اجتماعی، اظهار امیدواری کرد که کار علمی و کارشناسی و همچنین اخذ نظرات صاحبنظران این بخش به ویژه کارگران و کارفرمایان به نتیجه برسد.

وی از ادامه بررسی ها در این ارتباط و ابلاغ جایگزینی مهارت محوری به جای سنوات محوری در پرداخت حقوق و در نظر گرفتن ارتقاء گروه های کارگری و کارفرمایی در سال آینده خبر داد و تصریح کرد: شاید در خرداد ماه سال 87 بتوانیم این طرح را برای اجرا به واحدهای مشمول قانون کار ابلاغ نمائیم.

طرح نظام جدید ارزشیابی طبقه بندی مشاغل قرار بود در سالجاری در واحدهای مشمول قانون کار اجرا شود.

این طرح قرار است زمینه های ایجاد تعامل بیشتر بین گروه های کارگری و کارفرمایی در بالا رفتن میزان بهره وری را ایجاد نماید.