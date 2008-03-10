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۲۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۰۱

کمیته امداد شش هزار فرصت شغلی در خراسان جنوبی ایجاد کرده است

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی با اشاره به اینکه دو هزار و 333 طرح زودبازده این نهاد در استان به تصویب رسیده است، گفت: در این راستا تاکنون از سوی این نهاد برای شش هزار نفر در سطح استان شغل پایدار ایجاد شده است.

سید حبیب شکرابی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند با اشاره به اینکه در حال حاضر 86 هزار مددجو در خراسان جنوبی تحت پوشش کمیته امداد هستند، افزود: با فراهم شدن زیرساختها و توسعه خدمات دولت، جمعیت تحت پوشش این نهاد طی سالهای اخیر از 18 درصد به 14 درصد کاهش یافته است.

وی از جمع آوری بیش پنج میلیارد و 270 میلیون ریال صدقه از 60 هزار صندوق صدقات سطح این استان طی 11 ماهه سال جاری خبر داد و اظهار داشت: از این رقم 27 درصد آن صرف ازدواج جوانان، پنج درصد صرف درمان بیماران، 5/11 درصد صرف مسکن مددجویان، 12 درصد صرف مسائل فرهنگی، 5/15 درصد پوشاک، چهار درصد وام و 25 درصد به کمک موردی اختصاص یافته است.

مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی با بیان اینکه در حال حاضر 120 کارگاه تجمیعی قالیبافی در خراسان جنوبی وجود دارد، عنوان کرد: از ابتدای امسال تاکنون یک هزار و 100 تخته فرش به متراژ پنج هزار و 600 متر مربع توسط مددجویان این نهاد تولید و به قیمت هفت میلیارد و 470 میلیون ریال به فروش رفته است.

شکرابی تعداد ایتام خراسان جنوبی را چهار هزار و 79 نفر اعلام کرد و افزود: سه هزار و 338 نفر از این ایتام دارای حامی شده ‌اند.

کد مطلب 651913

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