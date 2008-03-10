دعوت جبهه متحد زنان اصولگرا از مردم برای رای به بانوان جهت حضور در مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر در این بیانیه چنین آمده است: انقلاب اسلامی نقطه عطفی در تاریخ سیاسی و اجتماعی زنان است که با عنایت خاص امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) زنان توانستند در همه عرصه های علمی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی پیشرفت نمایند. امام (ره) از استعداد ویژه زنان به گونه ای استفاده کرد و آنها را تا آنجا بالا برد که فرمود: انقلاب مدیون شما خانم هاست.

همانطوری که برای پیروزی انقلاب حضور زنان در همه عرصه ها موثر و لازم بود برای تداوم انقلاب نیز حضور خانم ها در همه عرصه ها ضروری است و به فرموده رهبر معظم انقلاب تا زمانی که جامعه، جامعه انقلابی است، حضور خانم ها قبل از آقایان واجب است.

زنان جامعه با تکیه بر استعداد پرارزش مادری و عهده داری مدیریت خانه در بازشناسی مشکلات ودرک آلام اجتماع از توانایی والایی برخوردارند. نگرش حاشیه ای به زنان در عرصه سیاست، بدون استفاده بهینه از این قشر عظیم در عرصه تصمیم گیری وتصمیم سازی کلان سیاسی کشور مدتهاست ناکارآمدی خود را به اثبات رسانده است.

بر همین اساس جبهه متحد زنان اصولگرا با رویکردی نو و با احساس تکلیف در پاسداشت وصیانت ازمقام والایزن در عرصه تصمیم گیری و تصمیم سازی علی الخصوص حوزه قانونگذاری کشور، لیستی 10 نفره از زنان کارآمد، متعهد و متخصص تهیه نموده و به ملت شریف ایران به ویژه بانوان عزیز معرفی می نماید.

امید است مردان و زنان هوشیار و آگاه ایران اسلامی برای حل مشکلات جامعه و استیفای حقوق مسلم زنان، با حضور گسترده خود در پای صندوق های رای وانتخاب افرادی شایسته وکارآمد و همچنین زنان اندیشمند و توانمند، بلوغ سیاسی واقتدار استقلال فکری خود را به نمایش بگذارند.