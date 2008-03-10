ورزش آموزش و پرورش خراسان جنوبی مقام پنجم کشور را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مدیر گروه تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی صبح امروز در جمع خبرنگاران گفت: این مقام پس از بازدید کارشناسان وزارت آموزش و پرورش از پروژه سالنهای مشارکتی و عمرانی این استان و پس از ارزیابی استان های مختلف در این زمینه به دست آمد.

حسن رضا عمیدیان، با بیان این که ساخت ١١ سالن ورزشی در نقاط مختلف استان مراحل نهایی خود را طی می کند، عنوان کرد: در قسمت تجهیز سالن های بلا استفاده نیز بیش از 10 سالن به امکانات ورزشی مجهز شده است و مورد بهره برداری قرار می گیرد.

به گفته وی علاوه بر این، فضاهای زیاد دیگری هم توسط کارشناسان مورد تایید قرار گرفته است که به زودی با وسایل ورزشی تجهیز خواهد شد.