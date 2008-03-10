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۲۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۴۰

تیم جوانه قهرمان لیگ برتر تکواندو نوجوانان شد

تیم تکواندو نوجوانان جوانه که برای رسیدن به عنوان قهرمانی در رقابتهای لیگ برتر کشور به یک پیروزی نیاز داشت با برتری مقابل چینی زرین به هدف خود دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته پایانی این مسابقات روز دوشنبه چهار دیدار عقب افتاده از هفته های چهارم و پنجم برگزار شد که شاگردان رحیم صالحی در تیم جوانه در اولین مبارزه خود مقابل چینی زرین به پیروزی دست یافتند و سپس مقابل پاس 5 بر5 متوقف شدند. 

مناطق نفت خیز جنوب که امید اندکی به قهرمانی داشت در تنها مبارزه خود 5 بر4 از سد هیئت تکواندو بوشهر گذشت. ملی حفاری هم مقابل تیم بوشهربه تساوی 5 بر5 رضایت داد.

در پایان این مسابقات مجتمع فرهنگی ورزشی جوانه با 22 امتیاز عنوان قهرمانی را کسب کرد.  مناطق نفت خیز جنوب با 20 امتیاز نایب قهرمان شد. تیم های شرکت ملی حفاری  با 18 امتیاز و پاس تهران با 15 امتیاز به ترتیب سوم و چهارم شدند.

بهترین های هفته پایانی :
بهترین سرپرست: علیرضا صفرآبادی (ملی حفاری)
بهترین داور: مهرداد حقیقی
بهترین مربی: محمد یاری (جوانه)
بهترین تکواندوکار : فرزاد عبدالهی(جوانه)
تیم اخلاق: فرهنگ کرج


کد مطلب 651923

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