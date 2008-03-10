جواد شمقدری درباره واکنش اخیر مجید مجیدی به توهینکنندگان به ساحت مقدس پیامبر اسلام به خبرنگار مهر گفت: "توقع ما این بود که هنرمندان برخاسته از انقلاب در بسیاری از تحولات و اتفاقات و صحنههایی از این دست حضور موثر و جدی داشته باشند و جای تاسف است که تاکنون هنرمندان در این صحنهها کمتر حضور پیدا میکردند."
وی در ادامه افزود: "خدا را شکر آقای مجیدی که در عرصه بینالملل شناخته شده است حضوری موثر پیدا کرد و بخشی از اعتراض یک هنرمند را به جریانهای مخالفت جریان انقلاب اسلامی اعلام کرد. شاید دیر شده باشد، اما جای امیدواری دارد که این موضوع فتح بابی شود تا هنرمندان نسبت به رویدادهایی که در عرصههای داخلی و بینالمللی روی میدهد واکنش نشان دهند."
مشاور فرهنگی رئیس جمهور ادامه داد: "ریشه همه توهینها به اسلام و پیامبر در جریان سلطهگر صهیونیستی است که به میراث فرهنگی و ارزشهای انقلابی ما تعرض میکند. در گذشته نیز به دفاع مقدس چنین هجمهای آوردند و سال گذشته به پیغمبر و کلام وحی توهین کردند. جا داشت هنرمندان واکنش نشان دهند و خدا را شکر که یک هنرمند ایرانی اسلامی پرچمدار این حرکت شد."
شمقدری درباره واکنش اصولی هنرمندان به این جریانها گفت: "مهم این است که با یک نگاه فرهنگی چنین اعتراضهایی شود. اگر امروز اسرائیل به تعبیر خود هولوکاستی علیه فلسطینیها راه انداخته طبیعی است ما باید با ابزار و نگاه فرهنگی به این ددمنشیها اعتراض کنیم. سادهترین ابزار ما کلام است و در مرحله دوم حمایت از ارزشهای اسلامی باید در آثار هنری تجلی پیدا کند."
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