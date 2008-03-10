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۲۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۳۲

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احتمال جنگ اسرائیل با حزب الله/اولمرت ابومازن را خوار کرد

احتمال جنگ اسرائیل با حزب الله/اولمرت ابومازن را خوار کرد

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: رسانه های جهان عرب امروز در بررسی تحولات مختلف منطقه ای و بین المللی به موضوع گزارش سرویسهای جاسوسی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی درباره لبنان پرداختند و در صفحه از احتمال جنگ این رژیم با حزب الله لبنان خبر دادند.

الحیات چاپ لندن :

- احتمال تعویق انتخابات ریاست جمهوری لبنان و موکول کردن آن به 25 مارس

- گزارش سرویسهای جاسوسی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی : احتمال شعله ور شدن درگیری با حزب الله در مرزهای شمالی بیش از جبهه های دیگر است.

الشرق الاوسط چاپ لندن :

- نبیه بری : فرصت طرح کاری اتحادیه عرب تا زمان برگزاری اجلاس سران عرب تداوم دارد.

- علی الدباغ : نوری المالکی در جستجوی ترمیم کابینه و جذب وزیرانی خارج از فراکسیونهای خارج شده از دولت است.

- وزیر کشور عربستان از وجود عناصری از القاعده در این کشور که برای اجرای حملات تروریستی آماده می شوند؛ خبر داد.

- تشکیلات خودگردان فلسطین تصمیم اسرائیل برای احداث 750 واحد مسکونی جدید در کرانه باختری را محکوم کرد.

الرای چاپ کویت :

- ولیعهد عربستان سعودی : سوریه را دوست خود می دانیم و ما برای جلوگیری از وقوع جنگ در لبنان تلاش می کنیم.

الاهرام چاپ مصر:

- حسنی مبارک : برای رفع محاصره نوارغزه تلاش می کینم. اجازه نمی دهیم اسرائیل از مسئولیتهای خویش سرباز زند.

- کابینه اولمرت با احداث 750 واحد مسکونی جدید در کرانه باختری موافقت کرد.

السفیر چاپ لبنان :

- رژیم صهیونیستی : احتمال درگیری با حزب الله افزایش می یابد.

- اولمرت ابومازن را خوار کرد: احداث هزار و 100 واحد مسکونی جدید در کرانه باختری

- نبیه بری : جنگ با اسرائیل بعید است، جناح اکثریت خواهان قانون 1860 است.

الوطن چاپ عربستان سعودی :

- اسرائیل جنگ با حزب الله را پیش بینی می کند.

- وزیر کشور عربستان سعودی : عربستان مرزهای خود را با عراق کنترل کرده است و برای احداث دیوار امنیتی تلاش می کند.

کد مطلب 651930

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