احتمال جنگ اسرائیل با حزب الله/اولمرت ابومازن را خوار کرد

الحیات چاپ لندن :
- احتمال تعویق انتخابات ریاست جمهوری لبنان و موکول کردن آن به 25 مارس
- گزارش سرویسهای جاسوسی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی : احتمال شعله ور شدن درگیری با حزب الله در مرزهای شمالی بیش از جبهه های دیگر است.
الشرق الاوسط چاپ لندن :
- نبیه بری : فرصت طرح کاری اتحادیه عرب تا زمان برگزاری اجلاس سران عرب تداوم دارد.
- علی الدباغ : نوری المالکی در جستجوی ترمیم کابینه و جذب وزیرانی خارج از فراکسیونهای خارج شده از دولت است.
- وزیر کشور عربستان از وجود عناصری از القاعده در این کشور که برای اجرای حملات تروریستی آماده می شوند؛ خبر داد.
- تشکیلات خودگردان فلسطین تصمیم اسرائیل برای احداث 750 واحد مسکونی جدید در کرانه باختری را محکوم کرد.
الرای چاپ کویت :
- ولیعهد عربستان سعودی : سوریه را دوست خود می دانیم و ما برای جلوگیری از وقوع جنگ در لبنان تلاش می کنیم.
الاهرام چاپ مصر:
- حسنی مبارک : برای رفع محاصره نوارغزه تلاش می کینم. اجازه نمی دهیم اسرائیل از مسئولیتهای خویش سرباز زند.
- کابینه اولمرت با احداث 750 واحد مسکونی جدید در کرانه باختری موافقت کرد.
السفیر چاپ لبنان :
- رژیم صهیونیستی : احتمال درگیری با حزب الله افزایش می یابد.
- اولمرت ابومازن را خوار کرد: احداث هزار و 100 واحد مسکونی جدید در کرانه باختری
- نبیه بری : جنگ با اسرائیل بعید است، جناح اکثریت خواهان قانون 1860 است.
الوطن چاپ عربستان سعودی :
- اسرائیل جنگ با حزب الله را پیش بینی می کند.
- وزیر کشور عربستان سعودی : عربستان مرزهای خود را با عراق کنترل کرده است و برای احداث دیوار امنیتی تلاش می کند.
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