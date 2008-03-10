احتمال جنگ اسرائیل با حزب الله/اولمرت ابومازن را خوار کرد

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: رسانه های جهان عرب امروز در بررسی تحولات مختلف منطقه ای و بین المللی به موضوع گزارش سرویسهای جاسوسی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی درباره لبنان پرداختند و در صفحه از احتمال جنگ این رژیم با حزب الله لبنان خبر دادند.