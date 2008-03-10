تصویب آزمون مهندسی حرفه ای در دولت/ تغییر در آزمون کارشناسی ارشد 88

برگزاری آزمون مدرک معادل کارشناسی ارشد برای اولین بار در سال 87

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالرسول پورعباس امروز در نشست مطبوعاتی در سازمان سنجش با اشاره به آزمون جدید دیگری که قرار است توسط سازمان سنجش از سال آینده برگزار شود گفت: آزمون مدرک معادل کارشناسی ارشد نیز برای اولین بار 12 مهر ماه سال آینده توسط سازمان سنجش برگزار می شود. ثبت نام این آزمون نیز از 6 تا 13 خرداد ماه سال آینده برای 120 رشته کارشناسی ارشد و به صورت اینترنتی برنامه ریزی شده است.

تغییرات در آزمون کارشناسی ارشد 88

وی از برخی تغییرات احتمالی در برگزاری آزمون کارشناسی ارشد سال 1388 خبر داد و گفت: سازمان سنجش در نظر دارد برای آزمون کارشناسی ارشد بعدی این آزمون را در دو مرحله برگزار کند به طوری که این آزمون که از رشته های شناور و اصلی در شش گروه آزمایشی تشکیل می شود، طی دو یا سه هفته یعنی آزمون برخی رشته ها در یک هفته و آزمون برخی دیگر در هفته بعد برگزار شود.

رئیس سازمان سنجش اضافه کرد: البته این موضوع از طریق رسانه ها به اطلاع داوطلبان می رسد و پس از نظرخواهی از داوطلبان در مورد آن تصمیم گیری نهایی می شود.

شرایط اجرای قانون حذف کنکور در سال 1390

وی به طرح حذف کنکور در سال 1390 اشاره کرد و گفت: مصوبه مجلس که به تصویب شورای نگهبان رسیده است ما را ملزم می کند تا از سال 1390 سوابق تحصیلی را جایگزین کنکور سراسری کنیم در حال حاضر سوابق تحصیلی از استاندارد خاص و مطلوبی برخوردار نیست و تنها آزمونی که به شکل سراسری در کشور برگزار می شود آزمون سال سوم دبیرستان است لذا آموزش و پرورش باید گام های اساسی را در این زمینه بردارد و سوابق تحصیلی بیشتری را ایجاد کند.

پورعباس اضافه کرد: اگر این اتفاق بیفتد در سال 1390 برای بخشی از داوطلبین سوابق تحصیلی خواهیم داشت.

وی درباره یکی از مشکلاتی که بر سر راه طرح حذف کنکور ممکن است اتفاق بیفتد، گفت: تمامی استان های کشور از کیفیت آموزشی یکسانی برخوردار نیستند و آموزش و پرورش باید نهضت تقویت ارتقا را دراستان های کمتر برخوردار آغاز کند در غیر این صورت در طرح حذف کنکور با مشکل مواجه خواهیم شد به طوری که در سوابق تحصیلی داوطلبان از مناطق مختلف اختلاف های بسیاری مشاهده خواهد شد و این موضوع را نمی توان با سهمیه بندی مناطق و ... که در کنکورهای سراسری قابل حل هستند، برطرف کرد.

رئیس سازمان سنجش افزود: بنابراین در صورتی که ابزارهای لازم برای اجرای طرح حذف کنکور فراهم نشود، امکان اجرا نشدن این طرح وجود دارد.