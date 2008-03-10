ناکامی راستگرایان در فرانسه نتیجه نارضایتی عمومی از سارکوزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نتایج ارزیابیهای اولیه نشان داد که حزب مخالف سوسیالیست این کشوردر برابر اتحادیه جنبش مردمی به رهبری سارکوزی در موقعیت بهتری قرار دارد تا به نتایج قابل توجهی دست یابد.

در بیشتر شهرهای بزرگ، سوسیالیستها اکثریت آراء را به دست آوردند، اما نتیجه قطعی این انتخابات در بسیاری از شهرها به دور دوم که قرار است یکشنبه هفته آینده برگزار شود، موکول شده است.

بر پایه این گزارش، سوسیالیستها توانستند 47.5 درصد از آراء را به خود اختصاص دهند و از حزب سارکوزی با 40 درصد پیش بیفتند.

" فرانسوا اولاند" رهبر حزب سوسیالیست فرانسه اعلام کرد:" رای دهندگان هشداری را برای رئیس جمهور درباره سیاستهایی که در 9 ماه گذشته دنبال کرده، فرستادند ."

"سگولن رویال" نامزد سابق ریاست جمهوری فرانسه هم از رای دهندگان خواست به فشار خود در دور دوم ادامه دهند.

به عقیده رای دهندگان، سارکوزی در مقابله با بیکاری کوتاهی کرده و سیاست‌های وی در زمینه افزایش قدرت خرید خانواده ‌های فرانسوی که از دغدغه‌های اصلی رای ‌دهندگان فرانسوی است، ناکارآمد بوده است.