فعالیت برای وحدت اسلامی باید تداوم داشته باشد

آیت الله محمد علی تسخیری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اعلام امسال به عنوان سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی نیرویی تازه به همه فعالیتها داد، اظهار داشت: همه ارگانها در این زمینه فعالیت داشتند و در سطح جهان اسلام نیز جلسات بسیاری برگزار شد .

وی با اشاره به برگزاری نشستها و همایشهایی در زمینه وحدت اسلامی در استانبول، لندن، نایروبی، سریلانکا، تایلند و دیگر کشورها تصریح کرد: در ایران نیز نشستها، همایشها و در واقع تمامی فعالیتهای داخلی در سطح بسیار خوبی برگزار شد و امید است که تنها امسال را سال وحدت ندانیم بلکه در طول مسیر این مسئله را مورد توجه قرار دهیم.

آیت الله تسخیری گفت: در این راستا اولین جلسه 15 اردیبهشت سال 87 برگزار شده و طی آن منشور وحدت ملی از سوی اندیشمندان بررسی می شود.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با تأکید بر اینکه برنامه های مرتبط با وحدت اسلام منسجم بود، نقاط ضعفی نداشت و بحثهای خوبی در این خصوص انجام شد که امیدوارم تداوم داشته و همیشگی باشد، یادآور شد: وحدت یک خط استراتژیک برای جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی به شمار می رود که باید مانند سال پیامبر اکرم (ص) و امیر المؤمنین (ع) ادامه داشته باشد.