دلایل عدم موفقیت دانشگاه علوم انسانی کشور در جشنواره فارابی

محمد باقر خرمشاد در پاسخ به خبرنگار مهر درباره عدم حضور دانشگاه جامع علوم انسانی کشور در میان برگزیدگان دوره اول جشنواره فارابی گفت : امکان دارد اساتید و دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تعداد کمی از آثار شاخص خود را ارسال کرده یا اصلا آثاری را ارسال نکرده باشند اما با توجه به شناخته شدن جشنواره فارابی امید است در دور دوم این جشنواره دانشگاه علامه طباطبایی نیز حضور فعالتری داشته باشد.

وی امروز در نشست خبری دومین جشنواره فارابی در مورد دومین دوره این جشنواره نیز گفت: اولین دوره جشنواره فارابی در سال جاری برگزار شد و امروز بعد از گذشت 45 روز از اولین دوره جشنواره، فراخوان دومین دوره را اعلام می کنیم و محققان تا انتهای مرداد ماه فرصت دارند آثار خود را ارسال کنند.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم با بیان اینکه آثار دریافتی در گروه های یازده گانه مورد ارزیابی قرار می گیرند، افزود: جشنواره فارابی و گروه های مختلف آن صرفا مربوط به علوم انسانی و اسلامی است و در هر گروه 3 برنده اصلی به عنوان رتبه های اول تا سوم و یک برنده جوان معرفی می شود. همچنین بحث تقدیر ویژه در هر کدام از گروه های یازده گانه وجود دارد که در این حوزه از یکسری محققین دارای صلاحیت تقدیر به عمل می آید.

خرمشاد با بیان اینکه دور اول جشنواره با استقبال خوبی مواجه شد، گفت: آثار ارزشمند و پر محتوایی در دور دوم جشنواره فارابی مطرح خواهد شد.

وی در خصوص زمان برگزاری دور دوم جشنواره فارابی نیز گفت: دور دوم در انتهای آذر یا ابتدای بهمن ماه برگزار می شود اما زمان دقیق را شورای سیاست گذاری تعیین خواهد کرد.