جلیلی: آمادگی تهران برای همکاری در 3 محور/ غرامت دوره تعلیق باید اخذ شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی عصر یکشنبه در همایش بین المللی "برنامه و فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران، مدالیتی همکاری ایران با آژانس" به تحلیل آخرین وضعیت هسته ای کشورمان پرداخت.

وی با تاکید بر اینکه موضوع هسته ای در شرایط خوبی قرار دارد گفت : موضوع هسته ای ایران امروز یک نمونه خوب برای جامعه جهانی است که یک عضو فعال ان پی تی که هم به تکالیف خود عمل می کند و هم به حقوق خود پافشاری می کند ، در حالی که بسیاری از قدرت ها مانع از آن بودند ولی فشارها موجب نشد که ملت ایران نتواند به حقوق خودش برسد و امروز ما با یک پیشرفت فنی خوب به باشگاه هسته ای جهان وارد شده ایم.

جلیلی با اشاره به اینکه امروز هیچ یک از کشورهای دنیا مدعی نیستند که وضعیت فعلی هسته ای ما غیر صلح آمیز است گفت : در مورد گذشته موضوع هسته ای ایران برخی از قدرتها ابهاماتی را مطرح کرده و می کنند ابهاماتی که از سال 2003 طرح آنها را علیه ایران شروع کردند و جمهوری اسلامی هم آنها را منکر شد ولی این قدرتها همواره بر اساس این اتهامات فشارهایی را به ملت ایران تحمیل کردند.

وی گفت: ما در اوت 2007 با آژانس توافق کردیم که همه سوالات را حل کنیم آژانس رسما اعلام کرد که تنها همه آنچه که به عنوان ابهام در پرونده ایران مطرح است فقط 6 مورد است و ما هم اعلام آمادگی کردیم که موضوع را حل کنیم چون به منطق رفتاری خود ایمان داشتیم.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به اینکه اتهام وقت کشی به ایران مبنایی ندارد، گفت : علاوه بر گزارش البرادعی آژانس نیز رسما به ما اعلام کرد که این موضوعات خاتمه یافته است .

وی افزود: در بند هفتم به مطالعات ادعایی اشاره شده است این موارد چیزهایی است که از نظر آژانس موضوع نیست و آژانس در مورد آنها از ایران پاسخ نمی خواهد. جالب این است که برخی از آنچه که در مطالعات ادعایی گفته شده بود در موضوعات شش گانه قبلی حل شده بود و پاسخ آن داده شده بود.

جلیلی با بیان اینکه مطالعات ادعایی تناقض علمی دارد گفت : برخی از موضوعاتی که در ذیل آن مطرح می شود و وقت جامعه جهانی و ملت ایران را می گیرد مطالب بی پشتوانه و بی پایه ای بود که وقتی بازرسان آژانس به پاسخ آن می رسیدند اظهار شرمندگی و عذرخواهی می کردند.

وی ادامه داد: مثلا آنها ادعا کردند که یک معدن اورانیوم اظهار نشده به همراه تاسیساتش در ایران وجود دارد ما این مکان را با کمک ماهواره پیدا کردیم و بازرسان را به آنجا بردیم و آنها دیدند که این مکان یک کارخانه سنگ تراشی بود و آن تاسیسات ادعایی آنها توالت هایی بود که برای کارگران این کارخانه ساخته شده بود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: چند روز قبل از گزارش ماه مارس البرادعی آمریکایی ها اسنادی را به آژانس ارائه کردند در حالی که برنامه ما با آژانس در ماه اوت بسته شده بود، آنها در خصوص این اسناد مدعی شدند که این اسناد را نباید به ایران تحویل دهید فقط برخی از آنها را به ایران نشان بدهید!

وی گفت: ما البته انتظار این نوع برخوردها را از آمریکا داریم، کشوری که رسما در ایران کودتای نظامی می کند و دیکتاتوری را 25 سال در کشور ما حاکم می کند این رفتار از او دور از انتظار نیست.

جلیلی افزود: ما فکر می کنیم موضوع هسته ای ایران طبق توافقی که با آژانس کردیم پس از اینکه مسائل شش گانه حل شد عادی شود. مطالبه ملت ایران این است که جمهوری اسلامی یک استثنا نیست ، تکالیف خود را عمل می کند و حقوق خود را استیفا می کند، نه تکالیف بیشتر می پذیرد و نه حقوق کمتر.

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: امروز پرونده ایران عادی شده است و همکاری ما با آژانس به عنوان عضوی فعال ادامه می یابد ، این در حالی است که آژانس برای یازدهمین بار اعلام کرده است که هیچ انحرافی در فعالیت ها و در مواد ایران دیده نشده است.وی گفت: اگر روزی بر مبنای برخی اتهامات برای صدور قطعنامه بهانه داشتند امروز آن اتهامات فرو ریخته است، امروز با حل همه مسائل باید اعتماد سازی صورت گرفته باشد.

دکتر جلیلی گفت: برای این قدرتها موضوع اعتماد سازی نیست بلکه فقط بهانه سازی است ، آنها به دنبال شفاف سازی نیستند بلکه به دنبال محروم سازی هستند و با ملتی که می خواهد حقوقش را بگیرد به تقابل ایستاده اند.وی هدف پنهان غرب از صدور قطعنامه علیه کشورمان را پنهان ماندن توجهات از موضوعات هسته ای دیگر کشورها عنوان کرد و گفت: کسانی که قبلا می گفتند به سلاح هسته ای نگاه بازدارنده دارند امروز در حرف هایشان نیات خود را بیان می کنند و به دنبال اهداف خاص نظامی هستند.

دبیر شورای عالی گفت چرا ماده 6 ان پی تی که می گوید کشورهای دارنده سلاح هسته ای باید به سمت خلع سلاح بروند، اجرا نمی شود؟ این امروز یک مطالبه مهم جهانی است و اگر شورای امنیت سازمان ملل بخواهد در جهت صلح و امنیت جهانی قطعنامه ای صادر کند باید در مورد کشورهایی که سلاح هسته ای دارند قطعنامه صادر کند.

وی افزود: اگر کشوری به خود اجازه دهد به کشوری دیگر اتهام بزند و بعد بطلان این ادعاها ثابت شود چه کسی پاسخگو است.

دکتر جلیلی با اشاره به رویکرد ایران در منطقه گفت : ایران تنها کشور منطقه بود که از روند دموکراسی در عراق و افغانستان حمایت کرد و کمک کرد در این کشورها دولت شکل بگیرد.

دبیر شورای عالی سفر رئیس جمهور به عراق را سندی برای اثبات نقش سازنده ایران در ثبات منطقه ای توصیف کرد.وی گفت: جامعه جهانی در یک فضای خوب می تواند با ایران وارد همکاری شود و این همکاری می تواند در سه موضوع صورت بگیرد.

جلیلی موضوعات مورد همکاری احتمالی ایران و جامعه جهانی در موضوع هسته ای را چنین معرفی کرد: خلع سلاح ، مقابله با اشاعه و همکاری کشورها برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای. وی تاکید کرد: ما باید در راستای هدف خلع سلاح جهانی همکاری های جدی و گسترده ای را شروع و برای مقابله با اشاعه سلاح های هسته ای تلاش کنیم.

دبیر شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: استفاده از انرژی هسته ای می تواند در جهت رفاه ملت ها به کار برود.

دکتر جلیلی در ادامه سخنانش با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران از هر گونه مذاکره و گفتگو استقبال می کند، اظهار داشت: البته باید توجه داشته باشیم که گفتگو شرایطی دارد و در این زمینه حرف تنها کافی نیست کسانی که بدترین سیاست های خصمانه را علیه ملت ما دنبال می کنند حتی امروز میان مردم خود نیز جایگاهی ندارند .

دبیر شورای عالی امنیت ملی با تاکید بر لزوم تغییر سیاست های آمریکا در قبال کشورمان تاکید کرد: فکر می کنیم فاصله گرفتن از سیاست های غلط گذشته ایالات متحده بیش از هر چیز برای مردم این کشور فرصت خواهد بود.

وی همچنین با اشاره به طرح ایده کنسرسیوم هسته ای از سوی دکتر احمدی نژاد در دو سال گذشته گفت باید دید چرا در آن دوره یک نفر از مدعیان فعالیت های هسته ای ما از این ایده استفاده نکرده و در آن مشارکت نکرده اند.

جلیلی یاد آور شد: البته در آن دوران نیز ملت ما منتظر کسی نشدند و فعالیت های خود را دنبال کرده و به پیشرفت فنی خوبی هم رسیده اند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به این سئوال که اگر کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا برای سفر به ایران اعلام آمادگی کند تهران با انجام این سفر موافق خواهد بود؟ گفت: خیر .