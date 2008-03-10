سبیت 2008 ؛ میدان مبارزه ای برای نسل آینده رایانه های فوق همراه

به گزارش خبرگزاری مهر، نسل آینده رایانه های همراه که از توان کیفی و کمی بالایی در اتصال به اینترنت، سهولت در حمل و قابل خرید برای تمام اقشار جامعه برخوردارند و با عنوان "دستگاه فوق همراه" (Umd) شناخته می شوند، در راهند.

به همین منظور قدرتهای بزرگ بخش انفورماتیک شامل مایکروسافت، نوکیا، اپل، سامسونگ، اینتل و "ای ام دی" جنگ جدیدی را افزایش سلطه خود در بازار این گونه از رایانه ها آغاز کرده اند.

در حقیقت نمایشگاه سبیت امسال که از 4 مارس در هانوفر آلمان گشایش یافت و تا 9 مارس به کار خود ادامه می دهد، مجال مناسبی برای این مبارزه است.

یکی از شرکتهایی که در نمایشگاه سبیت 2008 محصول خود را در راستای توسعه و گسترش این رایانه ها معرفی کرده، شرکت "آیسوس" است که مدل جدید رایانه Asus Eee Pc را به معرض نمایش گذاشته است.

Eee Pc 900 که در تابستان وارد بازار می شود برپایه سکوی پردازشگرهای اینتل است.

تاکنون "دستگاه فوق همراه" (Umd) موفقیت محدودی داشته اند، چراکه این محصولات برای معرفی به عموم در رقابت با "رایانه شخصی فوق همراه" (Umpc) از توفیق کمتری برخوردار بوده است. از محصولات دارای ویژگیهای Umpc می توان به رایانه Q1 سامسونگ اشاره کرد.

همچنین از دیگر محصولاتی که مشابه مقوله Umd هستند، Mid (دستگاه اینترنت همراه) است، اما تفاوتهایی میان "رایانه شخصی فوق همراه" و "دستگاه اینترنت همراه" وجود دارد. به طوری که Umpc برپایه سیستم عامل "ویندوز" استوار شده، درحالی که Mid سیستم عامل لینوکس را که اقتصادی تر از ویندوز است ترجیح می دهد.

نتایج تحقیقات موسسه Abi Research نشان می دهد که تا سال 2012 بیش از 95 میلیون دستگاه در مقوله "دستگاه فوق همراه" به فروش می رسد.

ابزارهای Mid همانند با رایانه های Umpc مجهز به اتصالات "وای- فای" و Umts/Hsdpa بوده و در آینده ای نزدیک از اتصالات بی سیم "وای مکس" نیز برخوردار خواهند شد.

به اعتقاد کارشناسان، توسعه اتصالات بی سیم "وای مکس موبایل"، یکی از امتیازات رشد و شکوفایی آینده محصولات Mid است.

از ویژگیهای دیگر "دستگاه اینترنت همراه" می توان به صفحه نمایشگر 10 اینچی اشاره کرد. در حقیقت این دستگاه علی رقم برخورداری از ویژگیهای یک تلفن همراه، نمایشگر بسیار بزرگتری نسبت به این محصولات دارد، به طوری که بزرگترین نمایشگرهای تلفنهای همراه بیش از 3 اینچ نیست.

بنابراین، ابزارهای Mid از نظر ابعاد و صفحه نمایشگر، ابزاری بین رایانه قابل حمل و تلفن همراه است و از نسبت به نوت بوکها بسیاراقتصادی تر است، به طوری که قیمت این محصولات به بیش از 500 یورو نخواهد رسید. از نظر عملکردی نیز "یک رایانه جیبی- تلفن همراه هوشمند" است.

به گزارش مهر، اینتل که بزرگترین تولیدکننده جهانی پردازشگرهای رایانه ای و تلفن همراه است، در تثبیت قدرت خود در بازار محصولات چندعملکردی همراه، خانواده جدیدی از پردازشگرهایی را با عنوان "اتم" در نمایشگاه سبیت 2008 به نمایش گذاشت.

این نسل از پردازشگرها که برپایه فناوری 45 نانو متری استوار شده اند، برای استفاده در تلفنهای همراه هوشمند، جستجوکننده های "جی پی اس"، رایانه های قابل حمل ارزان، Mid و دیگر پایانه های از این نوع محصولات که مجهز به سکوی "لینوکس" هستند، بسیار مناسب است.

نوکیا نیز از دیگر شرکتهایی است که با عرضه "لوح- رایانه شخصی اینترنت" (Internet tablet Pc) خود که بر پایه سیستم عامل لینوکس است، وارد این میدان مبارزه شده است.

در حقیقت این محصول نوکیا که مجهز به سکوی لینوکس است، سیستم عامل "ویندوز موبایل" مایکروسافت را که در رقابت با "MacOs" در "آی- فن" اپل و "سیمبیان" در "تلفنهای همراه هوشمند" عرضه شده است، با یک چالش جدی مواجه می کند.

از سویی دیگر، علاوه بر اینتل رقبای این شرکت به خصوص "ای ام دی"، "آی بی ام" و "وایا" در دنیای "فوق همراه" خود را به مبارزه فراخوانده اند.

تاکنون تنها نمونه های آزمایشی Mid برپایه تراشه های "اتم" ساخته شده اند، اما اینتل اعلام کرده است که از تابستان آینده تولیدکننده هایی چون "آیگو"، "آیسوس"، بن کیو"، "گیگابایت"، لینوو"، "ال جی" و توشیبا محصولات خود در این مقوله را با تراشه "اتم" وارد بازار می کنند و پاناسونیک نیز در پایان سال 2008 و اوایل 2009 یک رایانه همراه بسیار کوچک و فوق مقاوم را با عنوان Toughbook عرضه می کند که به جای تراشه "اتم دستگاه اینترنت همراه" از تراشه "اتم رایانه شخصی فوق همراه" (Umpc Atom) برخوردار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، همچنین قرار است "اتم" در رایانه همراه Compaq 2133 محصول "اچ پی" نیز مورد استفاده قرار گیرد.

این رایانه 2/1 کیلوگرم وزن و یک نمایشگر 9/8 اینچی دارد. اندازه این نمایشگر برابر با اندازه مدل " Asus Eee Pc" است.

در ابتدا تصور می شد که Asus Eee Pc ارزان قیمت تنها در بازار کشورهای درحال توسعه عرضه شود، اما سپس کشف شد که کاربران کشورهای پیشرفته نیز نسبت به استفاده از این محصول و محصولات مشابه ابراز تمایل کرده اند. به طوری که "آیسوس" در حدود 350 هزار دستگاه Asus Eee Pc را در مدت چند ماه فروخت و پیش بینی می شود که در سال 2008 بتواند بین 3 تا 5 میلیون دستگاه از این محصول را به فروش برساند.

اکنون "آیسوس" قرار است مدل جدیدی از این محصولات را با عنوان Eee Pc 900 را از تابستان در دسترس قرار دهد.

این مدل جدید با دو سیستم عامل "ویندوز ایکس پی" و "لینوکس" سازگار است و به قیمت 399 یورو عرضه می شود.

از دیگر رقبای " Eee Pc" که در نمایشگاه سبیت شرکت کرده اند، می توان به محصولات "پاکارد بل"، "مانداتا"، E-lead Electronics و "دیتاویند" اشاره کرد.

E-lead Electronics با محصول Noahdata با دو نوآوری در سبیت شرکت کرده است. این دو ویژگی نوآورانه شامل توانایی تصویرسازی روی نمایشگر 7 اینچی با وضوح تصویر هزار و 280 در 768 پیکسل و دو "پد لمسی" (touchpad) قابل چرخش است که می توانند تبدیل به یک صفحه کلید کامل انگشتی شوند.

در هر حال به نظر می رسد سال 2008 تحولی در عرصه رایانه های قابل حمل ایجاد شود و آنچه در این دوره سبیت به نمایش درآمده، تنها نمونه ای از نوآوریهای سال جاری است.