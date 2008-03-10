به گزارش خبرنگار مهر، جواد وعیدی معاون امنیت بین الملل شورای عالی امنیت ملی یکشنبه در همایش بین المللی "برنامه و فعالیت‌های صلح آمیز هسته ای ایران مدالیتی همکاری با آژانس" به ایراد سخنرانی پرداخت و در تشریح تاریخچه انعقاد طرح مدالیته بین ایران و آژانس گفت: در 27 آگوست 2007 طرح مدالیته بین ایران و آژانس نهایی شد. از طرف ایران من مذاکرات را سرپرستی می کردم و از طرف آژانس هم آقای هاینونن معاون مدیر کل آژانس .

وعیدی با تاکید بر اینکه آمریکا و چند کشور غربی از همان ابتدا نسبت به طرح مدالیته بدبین بودند و در آن کارشکنی می کردند، گفت: چند کشور خاص عقیده دارند که هر چه نیت خوب است نزد آنهاست و هر چه نیت بد است مال کشورمقابل است.

وی افزود : آنها بعد از طرح مدالیته ادعا کردند که ایران انگیزه اجرای مدالیته را ندارد و فقط برای خریدن زمان واتلاف وقت به مدالیته تن داده است. آنها همچنین مدعی شدند که موضوعات میان ایران و آژانس آنچنان پیچیده است که در کوتاه مدت به نتیجه نخواهد رسید.

معاون امنیت بین الملل دبیر شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: آنها در افکار عمومی ونخبگان جهان مسئله هسته ای ایران را چنان تعریف کرده بودند که گویی صدها و حتی هزاران مسئله مبهم در موضوع هسته ای ایران وجود دارد، اما نهایتا آژانس فقط شش موضوع را به عنوان لیست موضوعات باقیمانده عنوان کرد.

وی گفت: یکی از این موارد پلوتونیوم بود که آنها مدعی بودند این موضوع به فعالیت بازفرآوری در تولید سلاح هسته ای مربوط است، اما افتضاح حقوقی که ایجاد شد این بود که در مارس 2006 شورای حکام موضوع ایران را به شورای امنیت ارجاع داد و یکی از مهمترین این بهانه ها همین موضوع بازفرآوری بود اما این موضوع در ذیل طرح مدالیته کاملا حل شد.

وعیدی با اشاره به مسئله منشاء آلودگی، گفت: در سال 1972 یعنی شش سال قبل از پیروزی انقلاب راکتور تحقیقاتی دانشگاه تهران نشتی پیدا کرد و آنها این موضوع ساده فنی را می خواستند به سلاح هسته ای ربط دهند ، اما ما مدارک آن را به آژانس دادیم و آنها عذر خواهی کردند .

وی خطاب به حاضران گفت : ولی آیا شما تصور می کنید که آمریکایی ها این را نمی دانستند، موضوع پلوتونیوم و منشاء آلودگی بسته شد ولی چه فایده مگر گوش شنوایی است.

معاون بین الملل دبیر شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: در مورد سند نیم کره فلزی هم اینطور نبود که آژانس چیزی را کشف کرده باشد ما پاسخ همه ادعاها را در اختیار آژانس قرار دادیم .

وعیدی بااشاره به سفر البرادعی به ایران درماه های اخیر گفت: وی در این سفر خواستار سرعت همکاری بین ایران و آژانس در طرح مدالیته شد و قرار شد ایران کاری را که می بایست تا سپتامبر 2008 انجام دهد تنها ظرف یک ماه ونیم انجام دهد که ما هم قبول کردیم وموضوعات حل شد.

وی گفت: ظاهرا فقط ماییم که باید ثابت کنیم که حسن نیت داریم ولی از نظر آمریکا دنیا یعنی فقط آمریکا و چند کشور غربی.

وعیدی همچنین به بیانیه چین و کشورهای عدم تعهد در مورد برنامه هسته ای ایران اشاره کرد و گفت: چین و غیر متعهدها تصریح کردند که آژانس قادر است به راستی آزمایی در برنامه هسته ای ایران بپردازد.

وی گفت: آمریکایی ها می دانند در گذشته و حال برنامه هسته ای ایران ابهامی نیست به دنبال نیت ما در "آینده" رفته اند که این ادبیات نومحافظه کاران است.

معاون امنیت بین الملل دبیر شورای عالی امنیت ملی در ادامه سخنان خود به موضوع مطالعات ادعایی که در گزارش اخیر البرادعی منتشر شد اشاره کرد وگفت: منبع این مطالعات ایالات متحده است. این مدارک بعد از 15 فوریه که ایران و آژانس کارشان تمام شده بود به آژانس ارائه شد. آمریکایی ها فکر می کنند مردم دنیا کند ذهن هستند. آمریکا با همین مطالعات ادعایی یک جنگ را به دنیا تحمیل کردند و امروز هم همان کار را ادامه می دهند ولی دیگر دیر شده است مردم جهان تجربه این را دارند و می دانند که نهادهای اطلاعاتی آمریکا مرجع معتبری نیستند .

وی ادامه داد: ما هم حاضر نیستیم وارد فرآیندی شویم که ورودمان به آن معنایش بی عقلی است .وعیدی با اشاره به همزمانی انتشار گزارش البرادعی و صدور قطعنامه در شورای امنیت گفت : پیام این اقدام این بود که مبنای کار گزارش آژانس نبوده و موضوع اصلا فنی و حقوقی نیست بلکه کاملا سیاسی است و این موضوع را باید صرفا با من (آمریکا) حل کنید.

به گزارش مهر ، وی با اشاره به تلاش آمریکا برای صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، گفت: پروژه آنها آن طوری که می خواستند به نتیجه نرسید. همآوردی آمریکا با اراده یک ملت است ومی خواهند بگویند شما بدون ما نمی توانید پیشرفت کنید.

وعیدی تصریح کرد: موضوع هسته ای نماد استقلال و پیشرفت است وآمریکای ها قطعا با این موضوع مخالفند، ما پایداری می کنیم وقصد ماجراجویی نداریم. ولی آمریکایی ها دکترین "برچیدن" را در دستور کار دارند و می خواهند این حکومت که مدعی استقلال است به دست خودش موضوع هسته ای را تعطیل کند تا به جهان اثبات کند ادعای استقلال بدون آمریکا راه به جایی نمی برد.

معاون امنیت بین الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گفت: ما طبق مذهبمان از قرن ها پیش یاد گرفته ایم که در برابر ظلم بگوییم نه.