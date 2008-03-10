عضو کمیته VOIP انجمن شرکتهای اینترنتی در گفتگو با مهر خبرداد: ایجاد اتحادیه شرکتهایVOIP / تشریح مشکلات حوزه مکالمه در شبکه اینترنت

مهندس ژیرایر وارتانیان در گفتگو با خبرنگار مهر به مشکلات و چالشهای این حوزه اشاره کرد و گفت: مهمترین مشکل ما در حوزه VOIP (صدا روی پروتکل اینترنت) ارائه پهنای باند و اینترنت ضعیف است به طوری که در این زمینه شاهد اشکالات بسیار در مکالمه های اینترنتی هستیم.

مدیر عامل شرکت سایبرتل اضافه کرد : در سال 86 شاهد افزایش این مشکلات و قطعی مکرر اینترنت بودیم که متاسفانه با وجود ارائه پیشنهاد مبنی بر برقراری سیستمهای جایگزین مانند فیبر نوری و یا کابلهای ویژه بازهم این قطعیها ادامه پیدا کرد. این در حالی است که شرکت مخابرات هم به تفاهم نامه خود با شرکتهای ISP عمل نکرده و ما هم موفق به جبران خسارتهای وارده نشده ایم.

وی از دیگر مشکلات این حوزه را عدم نظارت بر بازاریابی شرکتها دانست و گفت: متاسفانه در این حوزه هیچ نهادی مسولیت نظارت بر چگونگی انجام بازاریابی شرکتها را بر عهده که همین امر موجب بوجود آمدن ضررهای زیادی به شرکتها شده است.

وارتانیان خاطرنشان کرد: شرکتهایی مثل ما که هزینه هایی مانند حق لاینسس، بیمه کارمندان، هزینه تاسیسات و .. را دارند نمی توانند قیمتهای خدمات خود را از مبلغی معین کمتر ارائه کنند در حالی که برخی شرکتها با کاهش بی رویه قیمتهای خود باعث اجحاف در حق قانونی ما می شوند.

عضو کمیته VOIP انجمن شرکتهای اینترنتی افزود: بسیاری از صنفها مانند طلا فروشان بر روی کالاهای خود یک تعرفه ثابت و یک نظارت مناسب دارند ولی حوزه ما نه تنها فاقد یک تعرفه ثابت است بلکه از نظارت هم بی بهره است. جلسه ای هم با سازمان تولید کنندگان و مصرف گنندگان و مسئولین مربوطه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات داشتیم که بدون نتیجه به پایان رسید.

وی در ادامه با اشاره به تلاشهای انجمن شرکتهای اینترنتی در زمینه حل مشکلات این حوزه گفت: متاسفانه با وجود تلاشهای بسیار انجمن به عنوان متولی صنف هیچ نتیجه مطلوبی حاصل نشده است. همچنین تلاشهای بسیاری کردیم که یک اتحادیه مستقل تشکیل دهیم ولی تاکنون این امر نیز محقق نشده است.

مدیر عامل شرکت سایبرتل اضافه کرد: تاکنون برخی از اقدامات تشکیل اتحادیه VOIP در سال 86 انجام شده که امیدواریم در سال 87 با کمک مسئولین و پیگیریهای انجمن شرکتها اینترنتی اتحادیه VOIP به صورت کامل شکل بگیرد تا نظارتها و قوانین به خوبی اجرا شود.

وی در ادامه سخنان خود به اقدامات صورت گرفته در این حوزه در سال 86 اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین اقدامات انجام شده در سال 86 راه اندازی شبکه IN هوشمند بود که بسیار هم مورد استقبال مردم به خصوص در بحث VOIP قرار گرفت. البته تعرفه این شبکه به نسبت استفاده از کارت گران تر است ولی به دلیل پرداخت در ماههای بعد مورد استقبال قرار گرفته است، در حالیکه قرار بر این است که این تعرفه هم در سال آتی کاهش یابد.

وارتانیان اضافه کرد: امیدواریم در سال 87 با کاهش مشکلات شرکتهای VOIP هم خدمات به مردم با کیفیت مناسب افزایش یابد و هم قیمتها کاهش یابد.