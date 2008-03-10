آیین نامه به رئیس فدراسیون اجازه تعویق بازی ها را می دهد

علی کاظمی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: من هم مانند شما از طریق رسانه ها شنیدم که با نظر آقای کفاشیان بازی های لیگ برتر در هفته پایانی اسفندماه به تعویق افتاده است، البته رئیس فدراسیون فوتبال بر اساس آیین نامه این اختیار را دارد که با نظر خود نسبت به تغییر زمان برگزاری بازی های لیگ اقدام کند.

وی ادامه داد: باید از سوی ریاست فدراسیون فوتبال تغییر در زمان برگزاری دیدارهای لیگ برتر به سازمان لیگ اعلام شود تا ما در نشست آتی هیئت رئیسه زمان برگزاری دیدارهای معوقه را اعلام کنیم.

دبیر سازمان لیگ برتر با اشاره به اینکه ظاهرا کفاشیان شب گذشته تصمیم به تعویق بازی های هفته بیست و پنجم لیگ برتر گرفته است، در خصوص احتمال برگزاری دیدارهای معوقه این هفته در ایام تعطیلات عید گفت: برنامه مسابقات لیگ برتر با محاسبات و بررسی لازم تعیین می شود و تغییر در زمان برگزاری آن نیازمند بررسی مجدد است. باید بررسی کرد که به چه صورت و در چه زمانی امکان برگزاری بازی های معوقه وجود دارد.

کاظمی تاکید کرد: آنچه مسلم است برگزاری بازی در ایام عید به راحتی امکان پذیر نیست، در آن شرایط تهیه بلیت و رزرو هتل به راحتی میسر نمی شود. باید بررسی کرد و زمانی مناسب را برای برگزاری بازی های معوقه لیگ در میان دیگر دیدارها یافت.

وی با تاکید بر اینکه سازمان لیگ برتر برای برنامه ریزی مسابقات محددودیت های دارد، خاطرنشان کرد: برای برنامه ریزی مسابقات لیگ خیلی مسائل را درنظر می گیریم که در صورت تعویق زمان مسابقات و تعیین تاریخی جدید برای برگزاری دیدارهای لیگ هم باید آن را مدنظر قرار داد. قطعا تعویق بازی های لیگ تبعات خاص خود را دارد که سعی می کنیم آن را به حداقل برسانیم.