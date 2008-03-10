عمرو موسی ماموریت بسیار سختی دارد/همچنان به طرح اتحادیه عرب تکیه می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر،"نبیه بری" به روزنامه الشرق الاوسط گفت : اوضاع داخلی لبنان در حالت رکود و بی تحرکی بسیار زیادی به سر می برد و اگر این وضعیت ادامه یابد؛ وی مجبور می شود که بار دیگر زمان نشست پارلمان برای انتخاب رئیس جمهوری را برای شانزدهمین بار به تعویق بیندازد.

قراراست نشست پارلمان لبنان برای انتخاب ریاست جمهوری فردا سه شنبه 11 مارس (21 اسفند) برگزار شود؛تاکنون این نشست 15 بار به تعویق افتاده است.

رئیس پارلمان لبنان خاطرنشان کرد که درنظر دارد برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری لبنان، زمانی را تا پیش از برگزاری اجلاس سران عرب(نهم و دهم فروردین 87) تعیین کند و ممکن است این زمان 25 مارس (5 فروردین) اعلام شود.

"نبیه بری" با اشاره به این موضوع که به طرح کاری اتحادیه عرب همچنان تکیه دارد، گفت : تا زمانی به این طرح تکیه می کند که شکست آن اعلام شود و تاکید کرد: تا پیش از شکست این طرح به ایده ای جدید و اقدامی جدید نمی اندیشد.

رئیس پارلمان لبنان و رهبر جنبش امل این کشور با بیان اینکه فرصت طرح کاری اتحادیه عرب تا زمان برگزاری اجلاس سران عرب در دمشق به پایان می رسد، ماموریت جدید عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب را درباره روابط لبنان و سوریه بسیار سخت عنوان کرد.

وی تاکید کرد: عمرو موسی خود را ملزم به ادامه تلاشها برای حل بحران لبنان کرد.