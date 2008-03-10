به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی یکشنبه در نشست خبری اظهار داشت: انتخابات یکی از مهمترین مسئولیت هایی است که حکومت ، مردم و داوطلبان بر عهده دارند و به نوعی می توان آن را مهمترین تبلور حضور مردم در حکومت عنوان کرد که راهپیمایی ها، نماز جمعه ها و سایر عرصه های حضور مردمی تکمیل کننده آن است.

وی رای مردم به جریانات فکری در انتخابات های مختلف را نشان دهنده موفقیت و یا عدم موفقیت آن گرایش عنوان کرد و افزود: انتخابات آزمایش و امتحانی برای مردم و کاندیداها است که ازنحوه انجام وظایف خود و رضایت مندی دیگران از آن مطلع شوند.

کروبی با بیان اینکه انتخابات بخصوص انتخابات مجلس بسیار امر مهمی است گفت : در انتخابات مجلس مردم با نظرات مختلف به چندین هزار داوطلب که برای دستیابی به تنها 290 کرسی با یکدیگر رقابت می کنند می توانند رضایت مندی مردم را بر اساس شاخص ها احساس کنند.

دبیر کل حزب اعتماد ملی انتخابات مجلس هشتم را اولین حضور جدی حزب اعتماد ملی در صحنه سیاسی کشور توصیف و تصریح کرد: در انتخابات شوراها و خبرگان حضوری جدی ای نداشتیم اما در انتخابات مجلس هشتم بر اساس گرایش خود و با اعضای حزب اعتماد ملی وارد انتخابات شدیم .

وی افزود : برخی از افرادی که عضو حزب نبودند و اما به عنوان نامزد مورد اعتماد حزب معرفی شده‌اند باید میثاق نامه امضا کنند.

کروبی با بیان اینکه حزب اعتماد ملی در انتخابات مجلس هشتم برای 165 کرسی مجلس امکان رقابت با دیگران را دارد گفت: هر چند در 290 کرسی موجود نامزد نداریم و سقف کاندیداهای ما به اندازه نیاز نیست اما حضور جدی در انتخابات خواهیم داشت.

وی با اشاره به دیدارهایش با شخصیت های نظام برای تایید صلاحیت ها گفت: از 27 عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی که وارد انتخابات شدند صلاحیت 17 نفر تایید و 10 نفر رد شد.وی با تاکید بر اینکه هیچ کس نباید از حضور در انتخابات سر باز بزند اظهار داشت: با صراحت و صداقت می گویم حتی آنهایی که با ما هم مشکل دارند در انتخابات مجلس هشتم شرکت کنند .

در ادامه این نشست مسعود سلطانی فررئیس ستاد اجرایی انتخابات حزب اعتماد ملی گفت: هم اکنون حزب اعتماد ملی برای 57 درصد کرسی ها مجلس کاندیدا دارد و در 28 استان جدای از استانهای قم و مرکزی کاندیداهای خود را معرفی کرده اند.

وی افزود: حزب اعتماد ملی در حال حاضر در شش استان بیش از 8 کاندیدا دارد و در 22 استان دیگر بین یک تا 8 نامزد برای حضور در انتخابات مجلس هشتم معرفی کرده است.

در ادامه این نشست حجت الاسلام کروبی در پاسخ سئوال خبرنگاری که پرسید تمایز حزب اعتماد ملی با ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در چیست و چرا نامزدهای شما کمتر رد صلاحیت شدند گفت: بنا به دلایلی، اختلافاتی در دوران اصلاحات میان اصلاح طلبان رخ داد که باعث شد در سه انتخابات شوراها ، مجلس هفتم و ریاست جمهوری با وجود اینکه اصلاح طلبان جناح حاکم بودند شکست بخورند.

کروبی افزود: اختلاف فکری که میان برخی اصلاح طلبان بوجود آمده دستوری و بخشنامه ای نیست ، تا زمان اصلاحات بنده همواره سعی کردم که اصلاح طلبان را در کنار یکدیگر قرار دهیم اما بعد از آن موفق به چنین کاری نشدم. وی تاکید کرد : باید منتظر گذشت زمان باشیم تا ببینیم در آینده این اختلافات برطرف خواهد شد یا خیر.

دبیر کل حزب اعتماد ملی درباره تایید صلاحیت بیشتر اعضای حزب اعتماد ملی نسبت به ستاد ائتلاف اصلاح طلبان نیز اظهار داشت: بنده همواره در چارچوب قانون تلاش کردم تا ابهامات موجود درباره برخی نامزدهایمان برطرف شود.

کروبی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید آیا در صورت راهیابی شما به مجلس به شکل دیگری در مورد مسائل بین المللی از جمله مسئله هسته ای عمل خواهید کرد یا خیر گفت: در این باره معتقدیم که اصول و مسائل کلی نظام جمهوری اسلامی ایران باید حفظ شود.

وی ادامه داد در این حال اینکه سلطه نمی پذیریم معتقدیم باید تنش زدایی صورت بگیرد و برای دفاع از حقمان مذاکره و گفتگو را ادامه دهیم.

دبیر کل حزب اعتماد ملی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره اظهاراتش در مورد شکست اصلاح طلبان به دلیل کارهایی که در حکومت اصلاحات انجام گرفت گفت: بنده با آقای خاتمی هیچ گونه اختلافی ندارم ، تنها مشکل من با جمع قلیلی از اصلاح طلبان است که همواره در ایام حکومت اصلاحات با ارزشها دست و پنجه نرم می کردند و روحانیون و مسئولان را از این کار نگران کرده بودند.

وی اصلی ترین عامل پشت کردن مردم به اصلاحات را وجود چنین افرادی در جمع اصلاح طلبان دانست و تصریح کرد آنها در انتخابات هایی که شکست خوردند اعلام کردند که انتخابات مشکل داشته اما انتخابات شوراها نیز که مشکلی نداشت و جریان نظارت و اجرا در دست خودمان بود اما به دلیل رفتارهای آنان چهره های شاخص معرفی شده هم رای نیاورد.

وی تصریح کرد: هم اکنون نیز پس لرزه های اقدامات جمع قلیلی از اصلاح طلبان که عملکرد نامطلوبی در دوران اصلاحات داشتند را مشاهده می کنیم.

کروبی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که در مورد گفته های خاتمی در رابطه با نقشه های برخی افراد برای اصلاح طلبان گفت: بنده از این سخنان آقای خاتمی هیچ گونه اطلاعی ندارم و خود ایشان باید در این باره توضیح دهند.

وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره اینکه آیا هزینه های تبلیغاتی حزب اعتماد ملی پس از انتخابات مجلس هشتم اعلام خواهید کرد یا خیر خاطرنشان کرد: در انجام هزینه های تبلیغاتی بسیار در تنگنا و فشار هستیم و لذا نام آنهایی که به ما کمک می کنند نخواهیم گفت اما ممکن است در نهایت میزان هزینه های انجام شده را که زیاد هم نخواهد بود اعلام کنیم.

دبیر کل حزب اعتماد ملی در پاسخ به این سئوال که موضع هسته ای حزب اعتماد ملی در صورت راهیابی به مجلس هشتم درباره پروتکل الحاقی و مذاکره با آمریکا چیست گفت: سیاست کلی ما مذاکره و پافشاری بر حق مان است. لذا در موضوع هسته ای باید از موضع عزت مدارانه اقدام کنیم اما احتمالا در صورت راهیابی به مجلس همان شیوه ای را دنبال خواهیم کرد که در دوران اصلاحات دنبال می شد.

رئیس مجلس چهارم و ششم تاکید کرد که اگر اعضای حزب اعتماد ملی به مجلس راه پیدا کنند در موضع هسته ای بر اساس اصول انقلاب حرکت خواهند کرد اما هیچ گاه دیگران را تحریک نکرده و بهانه ای دست آنها نخواهند داد.

کروبی درباره مسئله آمریکا گفت: قطع رابطه ای که با آمریکا صورت گرفته نباید تا ابد باشد، هر چند ظلم هایی از سوی آمریکایی ها نظیر تبعید امام و مسئله کاپیتولاسیون صورت گرفته اما اگر این کشور حقوق ما را رعایت کند و سلطه نخواهد ، مسئله مذاکره با آمریکا نیز دنبال خواهد شد.

دبیر کل حزب اعتماد ملی تصریح کرد: انجام مذاکرات پس از شکل گیری باید به صورت معقول ادامه یابد جز مسئله اسرائیل که مقوله ای جداست.

وی درباره سخنان منتسب به محمدرضا خاتمی که "کروبی اصلاح طلب نیست بلکه فرصت طلب است" اظهار داشت: بنده از این موضوع اطلاعی ندارم اما وی قبلا هم چیزهایی گفته بود که تکذیب کرد ولی در هر حال برداشت های متفاوتی از اصلاح طلبی وجود دارد.