دقیقترین ساعت اتمی دنیا اختراع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی از فیزیکدانان بین المللی که نتایج تحقیقات خود را در تازه ترین شماره مجله "ساینس" منتشر کرده اند، توانستند دقیقترین ساعت اتمی دنیا را اختراع کنند.

این ساعت دقتی برابر با "یک صدم کوادریلیوم ثانیه" دارد. یک کوادریلیوم ثانیه برابر با یک میلیاردیوم میلیونیوم ثانیه است.

ساعت در حقیقت یک زمان سنج بسیار دقیق با 17 عدد است.

این نوع ساعت در فیزیک، کیهان شناسی و به خصوص در مواردی که حتی کمترین خطا در محاسبات نیز می تواند مشکل ایجاد کند، بسیار مفید و کاربردی است. برای مثال این ساعت می تواند در سفرهای فضایی مورد استفاده قرار گیرد.

محققان در ساخت این ساعت از لرزشهای یک اتم آلومینیوم استفاده کردند. این لرزه ها نور مرئی تولید می کنند که از بسامدهای این نور برای اندازه گیری زمان استفاده می شود.

این دانشمندان به دلیل اینکه آلومینیوم به میدانهای مغناطیسی و الکتریکی حساس نیست از اتم آلومینیوم استفاده کردند.