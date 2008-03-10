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۲۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۰۱

پوشش نانویی نامرئی ساخته شد

پوشش نانویی نامرئی ساخته شد

دانشمندان دانشگاه کارنگی ملون آمریکا با استفاده از فناوری نانو نسخه ای جدید از پوشش نامرئی کننده ساخته اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان این دانشگاه در شماره جدید نشریه مواد پیشرفته اعلام کردند با استفاده از تکنیکی همچون کنترل ساختار نانوذرات می توان شاهد کوچکتر شدن ابعاد نانوذرات بود.

در این تکنیک نوین ابعاد قابل مشاهده نانوذرات بدون تحت تاثیر قرار گرفتن ابعاد فیزیکی آنها کاهش می یابد.

محقق اصلی این پروژه گفت : آنچه که ما در حال انجام آن هستیم خلق تکنیک نوینی برای کنترل ساختار نانوذرات است که از نتیجه آن می توان برای برطرف کردن برخی نواقص موجود در استفاده از نانوذرات در عرصه های مختلف نظیر هوا فضا و علوم فضایی استفاده کرد.

بر اساس گزارش ساینس دیلی، ذرات کلوئیدی در ساختار تمامی مواد به عنوان ذراتی افزودنی وجود دارند. وجود آنها موجب افزایش استحکام و مقاومت در برابر آب می شود.

از سوی دیگر فرآیند پراکندگی نور که با وجود ذرات مختلف یک ماده در ارتباط است معمولا به رویت نانوذرات در قالب موادی سفیدرنگ منجر می شود. این ویژگی معمولا مشکلات زیادی را برای محققان در استفاده از نانوذرات در ارائه فناوریهای دیگر ایجاد کرده است.

دانشمندان دانشگاه کارنگی ملون موفق شده اند تا راهی برای برطرف کردن این مشکل ارائه کنند. در این تکنیک نوین با پوشاندن پلیمری خاص بر روی نانوذرات این ذرات نامرئی می شوند.

کد مطلب 651953

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