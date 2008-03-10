کشف کرم جدید در تلفنهای همراه هوشمند

به گزارش خبرگزاری مهر، خانواده کرمهای Beselo شباهت بسیاری به خانواده کرمهای Commwarrior دارند اما تفاوتهایی در کد رفتاری این دو خانواده دیده می شود. در حقیقت بیشتر اعضای این خانواده از کرمها که به تلفنهای همراه هوشمند مجهز به سیستم عامل سیمبیان سری 60 آسیب می رسانند به جای استفاده از برچسب SIS و به منظور جلب توجه کاربران از اسامی که کمتر مورد ظن قرار دارند مثل MP3 و JPG و RM که معرف فایلهای صوتی و تصویری و عکس هستند، استفاده می کند.

اکنون شرکت امنیت انفورماتیکی "مک آفی" در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد که یک کرم جدید از این خانواده را شناسایی کرده است که به تلفنهای همراه سیمبیان سری 60 ویرایش دوم حمله می کند.

این کرم که SymbOS/Beselo.B1 نام دارد از راه بلوتوث و "ام ام اس" حملات خود را انجام می دهد.

در حقیقت این کرم از راه "ام ام اس" و یا "بلوتوث" یک فایل آلوده را که زیر نام این فرمتهای چندرسانه ای پنهان شده است به شماره کاربر ارسال می کند. به محض اینکه کاربر فایل را باز کند، برنامه های خطرناک خود را روی نرم افزار سیمبیان نصب می کند.

براساس گزارش "رجیستر"، نتایج تحقیقات "مک آفی" نشان می دهد که این کرم تمام مشتریان این تلفنهای همراه را تهدید می کند و انجمن، شرکت و یا سرویس خاصی را به عنوان هدف حملات خود انتخاب نکرده است.

در حدود یک ماه قبل نیز یک کرم دیگر از این خانواده با عنوان SymbOS/Beselo.A کشف شده بود.