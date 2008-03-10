آرسنال متوقف شد / انتقاد ونگر از شرایط زمین ویگان

به گزارش خبرگزاری مهر، آرسنال با پیروزی در این دیدار می توانست صدرنشینی خود را تثبیت کند اما با وجود موقعیت های خوبی که در دیدار مقابل ویگان به دست آورد، هرگز موفق به انجام این کار نشد.

آرسن ونگر یکی از دلایل ناکامی تیمش در این دیدار را کیفیت بد زمین عنوان کرد. وی گفت: قصد ندارم چندان در این باره حرفی بزنم اما صراحتا می گویم زمین ویگان، فاجعه است. این زمین برای هواداری که پول می دهد و به تماشای بازی می آید، یک نوع بی احترامی به حساب می آید. ما در این دیدار، هم با تیم حریف مسابقه دادیم و هم با زمین."

برنامه ادامه این رقابت ها به شرح زیر است:

چهارشنبه 22/12/86

* آستون ویلا - میدلزبرو

* پورتسموث - بیرمنگام

* چلسی - دربی کانتی



جدول رده بندی:

1- آرسنال 66 امتیاز

2- منچستریونایتد 64 امتیاز (یک بازی کمتر)

3- چلسی 58 امتیاز(دو بازی کمتر)

4- لیورپول 56 امتیاز

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18- بولتون25 امتیاز (یک بازی کمتر)

19- فولهام 20 امتیاز

20- دربی کانتی 10 امتیاز (یک بازی کمتر)