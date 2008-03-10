اسدالله بادامچیان عضو جبهه متحد اصولگرایان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: اصولگرایان در انتخابات مجلس هشتم در کلان با یکدیگر وحدت دارند و مجلس آتی از هر گروهی که تشکیل شود باید بتواند مسئولیتهای خود را به خوبی انجام دهد.

وی افزود: برای حل اساسی و جامع مشکلات نیازمند همکاری همه نیروها در مجلس آینده خواهیم بود و به همین علت باید تلاش کنیم تا همه به نمایندگان برگزیده و منتخب مردم یاری رسانند.

بادامچیان با بیان اینکه رای اکثر مردم در 24 اسفند به اصولگرایان خواهد بود، ادامه داد: مردم تفکر اصولگرایی را برای حل مشکلات خود مفید تر می دانند.

این نامزد مورد حمایت جبهه متحد در پاسخ به سئوالی مبنی بر پیش بینی از فضای مجلس هشتم، فضای این مجلس را آرام و به دور از درگیری و تنش پیش بینی کرد و گفت : در حال حاضر نمی توان پیش بینی کرد که مجلس هشتم از چه ترکیبی برخوردار است چرا که این موضوع به انتخاب و رای مردم منوط است.

بادامچیان در ادامه درباره اولویتهای مجلس هشتم نیز خاطرنشان کرد: طبیعی است که مجلس برآیند منتخبین مردم است و شکل گیری آن هم با خواست مردم مرتبط خواهد بود.

این عضو جبهه متحد اصولگرایان از جمله اولویتهای کاری مجلس هشتم را پرداختن به مسائل سیاست خارجی، منطقه ای ، حل مشکلات مربوط به گرانی مسکن، بیکاری، ساختار اداری و مشکلات جاری مردم در جامعه دانست و گفت: سیاست خارجی ما باید بر اساس سه اصل عزت، حکمت و مصلحت دنبال شود تا ملت ما نیز به حقوق خود دست یابند.

وی افزود: باید در بعد منطقه ای نیز با درک اهمیت منطقه برنامه اساسی و اصولی داشته باشیم چراکه کشورهای همسایه برای ما مهم هستند.

قائم مقام حزب موتلفه اسلامی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران اکنون از اقتدار و موقعیت جهانی خوبی برخوردار است، متذکرشد : درحل مسائل اقتصادی نیازمند کارجدی هستیم وما به مجلس هشتم بیش ازمجالس گذشته برای حل این مسائل امیدواریم.

این فعال سیاسی اصولگرا همچنین در پاسخ به سئوالی درباره چگونگی تبلیغات جبهه متحد، گفت که به علت مسائل مالی و نداشتن بودجه در این رابطه با مشکلاتی مواجه هستیم و کار کمی سخت است.

وی خاطرنشان کرد: اعضای جبهه متحد اصولگرایان در شهرستانها نیز به نحو بسیار خوب و جدی درحال فعالیت برای انتخابات مجلس هشتم هستند.