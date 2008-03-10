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۲۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۵:۲۷

"بیگناهان" سال آینده عازم بندرعباس می‌شود

"بیگناهان" سال آینده عازم بندرعباس می‌شود

عوامل مجموعه تلویزیونی "بیگناهان" به کارگردانی احمد امینی برای ادامه کار این روزها در جاده دماوند بسر می‌برند و تصویربرداری لوکیشن‌های بندرعباس به سال آینده موکول شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از این قرار بود سکانس‌های مربوط به بندرعباس قبل از پایان سال جلو دوربین برود، اما بنا به دلایلی تصویربرداری این سکانس‌ها که فقط داریوش فرهنگ و محمدعلی نجفی در آن حضور خواهند داشت به اوایل سال آینده موکول شد.

پورحسینی و کرامتی در مجموعه "بیگناهان"

"بیگناهان" به تهیه‌کنندگی سعید شاهسواری از 12 شهریور در تهران کلید خورده در 24 قسمت 45 دقیقه ای به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه سه تولید می‌شود. در این مجموعه مهدی پاکدل، امیر آقایی، بیژن افشار و شهین نجف‌زاده بازی می‌کنند و نجفی، پورحسینی و بهرام ابراهیمی نیز نقش‌هایی کوتاه در آن دارند.

دیگر عوامل تولید "بیگناهان" عبارتند از مدیر تصویربرداری: کیوان معتمدی، مدیر صدابرداری: ناصر شکوهی‌نیا، انتخاب بازیگر: پیام دهکردی، طراح صحنه و لباس: فاضل ژیان، طراح گریم: الهام صالحی، مدیر تولید: محمدحسین شهباززاده، جلوه‌های ویژه: محسن روزبهانی، کارشناس انتظامی: فرهاد شمس‌آبادی و افشین رضایی مدیر روابط عمومی.

کد مطلب 651960

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