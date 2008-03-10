به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از این قرار بود سکانسهای مربوط به بندرعباس قبل از پایان سال جلو دوربین برود، اما بنا به دلایلی تصویربرداری این سکانسها که فقط داریوش فرهنگ و محمدعلی نجفی در آن حضور خواهند داشت به اوایل سال آینده موکول شد.
پورحسینی و کرامتی در مجموعه "بیگناهان"
"بیگناهان" به تهیهکنندگی سعید شاهسواری از 12 شهریور در تهران کلید خورده در 24 قسمت 45 دقیقه ای به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه سه تولید میشود. در این مجموعه مهدی پاکدل، امیر آقایی، بیژن افشار و شهین نجفزاده بازی میکنند و نجفی، پورحسینی و بهرام ابراهیمی نیز نقشهایی کوتاه در آن دارند.
دیگر عوامل تولید "بیگناهان" عبارتند از مدیر تصویربرداری: کیوان معتمدی، مدیر صدابرداری: ناصر شکوهینیا، انتخاب بازیگر: پیام دهکردی، طراح صحنه و لباس: فاضل ژیان، طراح گریم: الهام صالحی، مدیر تولید: محمدحسین شهباززاده، جلوههای ویژه: محسن روزبهانی، کارشناس انتظامی: فرهاد شمسآبادی و افشین رضایی مدیر روابط عمومی.
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