150 میلیون یورو وام برای طرحهای نیروگاهی نیکاراگوئه اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بر اساس این مصوبه بانک توسعه صادرات ایران به عنوان بانک عامل تعیین شده است و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مکلف است با رعایت این تصویب نامه ظرف دو هفته نسبت به انعقاد قرار داد عاملیت یا بانک توسعه صادرات ایران اقدام کند.

دوره ساخت و تنفس وام 5 سال و دوره بازپرداخت اقساط شامل اصل و فرع 10 سال است که در 22 قسط مساوی و با نرخ سود تسهیلات 5 درصد در سال تعیین شده است.

بر اساس این گزارش، صندوق ضمانت صادرات ایران مکلف شده است به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران و پس از اخذ تصمیمات کافی ، صد درصد ریسک سیاسی عدم ایفای تعهدات از سوی دولت نیکاراگوئه و نیز ریسک تجاری شرکت پروژه را تضمین کند.

ریسک سیاسی شامل سلب مالکیت، عدم انتقال ارز، جنگ و عدم ایفای تعهدات قرار دادی دولت نیکاراگوئه است.

در صورت تحقق ریسکهای سیاسی و تجاری مطرح شده و عدم باز پرداخت هر یک از اقساط تسهیلات اعم از اصل و فرع توسط شرکت پروژه ، صندوق ضمانت صادرات ایران نسبت به تامین و پرداخت اصل و سود اقساط به حساب ذخیره ارزی و سهم سود بانک عامل به حساب بانک عامل اقدام می کند و شرکت مجری پروژه موظف به پرداخت حق بیمه متناسب با بیمه نامه دریافتی است.

این گزارش می افزاید: به منظور اجرای طرح ، شرکت پروژه توسط وزارت نیرو تعیین و حداکثر ظرف یک ماه به بانک توسعه صادرات ایران معرفی می شود، این شرک از تسهیلات موضوع این تصویب نامه در قالب انعقاد قرار داد با بانک توسعه صادرات ایران به عنوان بانک عامل و در چارچوب مفاد این تصویب نامه قرار داد عاملیت مربوط استفاده خواهد کرد.

بر اساس این مصوبه توجیه فنی ، مالی و انتقادی طرح احداث سد و نیروگاه " بوبوکه" و رعایت حداکثر ساخت داخل تجهیزات طرح که به تائید وزارت نیرو رسیده باشد برای بانک عامل کفایت می کند.

تسهیلات ارزی به مبلغ 50 میلیون یورو از محل حساب ذخیره ارزی برای تامین منابع مورد نیاز سایر طرحهای مورد نظر در کشور نیکاراگوئه با معرفی وزارت نیرو و با رعایت شرایط مندرج در بندهای الف ، ه ، و ، ز بند ج ماده 5 قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران اعطا می شود.