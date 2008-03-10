امکانات بیمارستانی جوابگو نیست / درخواست انتقال امکانات از تهران

خواهر احمد عزیزی در این باره به خبرنگار مهر گفت: اگر قبول داریم که احمد عزیزی به عنوان یک شاعر و مولف و... با بقیه فرق دارد و تا این اندازه از طریق رسانه ها پیگیر حال او هستند پس چرا هیچ تلاشی برای آوردن امکانات از تهران به کرمانشاه برای تسریع امر معالجه صورت نمی گیرد؟

وی با ابراز گلایه از برخی مسئولان استانی که حتی به عیادت عزیزی هم نرفته اند، خاطرنشان کرد: با حرف و وعده نمی توان تغییری در حال احمد ایجاد کرد. از دو روز پیش قولهایی داده شده ولی عمل نکرده اند. به هر حال باید قبول کنیم که امکانات کرمانشاه و وضع بیمارستان امام خمینی این شهر با تهران بسیار متفاوت است ولی وقتی نمی توان احمد را به آنجا منتقل کرد آیا نمی توان امکاناتی را برای این شاعر - که دم از محبوبیت و خدمات وی می زنیم - به کرمانشاه بیاوریم؟

خانم عزیزی ادامه داد: نمی خواهیم وقتی احمد از دست رفت برای او مجلس بگیرند و مقاله بنویسند و فیلم بسازند. هر کاری هست و اگر احمد عزیزی شاعر این مردم و جامعه است باید تمام کوششمان را امروز برای او به کار بگیریم نه وقتی دیگر.

وی با انتقاد از وضع بهداشت و نظم بیمارستان امام خمینی کرمانشاه گفت: البته مسئولان بیمارستان خودشان نمی گویند که امکانات محدود است ولی بهتر است با هماهنگی مسئولان اکیپی به این شهر فرستاده شود تا برای احمد کم نگذاشته باشیم.

حسین عزیزی - برادر شاعر - نیز به مهر گفت: اگرچه مسئولان بیمارستان در حد مقدورات خود تلاش می کنند و زحمت می کشند ولی امکانات حاضر جوابگوی حال احمد نیست. ما نگران تامین هزینه ها نیستیم و حاضریم هر چه داریم برای سلامتی احمد بدهیم. از مسئولان هم می خواهیم برای او کم نگذارند و تا جایی که می توانند به ما کمک کنند.

به گفته وی، احمد عزیزی همچنان در حالت کماست و تغییر محسوسی در وضعیت او به وجود نیامده است.