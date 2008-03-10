سبد خانوار شامل بازنشستگان تامین اجتماعی نمی شود

غلام عباس کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ارائه سبد خانوار که شامل گوشت ، حبوبات ، برنج و روغن می شود مرتب از سوی بازنشستگان مطرح می شد که باید گفت این امر در برنامه های سازمان تامین اجتماعی قرار ندارد.

وی خاطر نشان کرد: احتمال دارد ارائه سبد خانوار در صورت موافقت از سال آینده در برنامه سازمان تامین اجتماعی قرار گیرد.

وی همچنین در ارتباط با روند پرداخت عیدی و بن معیشتی بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: روند پرداخت کماکان ادامه دارد و تا چند روز آینده تمامی بازنشستگان عیدی و بن (75 هزار تومان) خود را دریافت خواهند کرد.

مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: بر اساس توافقات صورت گرفته بنا شده بن بازنشستگان تهران بزرگ به صورت نقدی پرداخت شود اما سایر استانها در ارتباط با پرداخت نقدی و غیر نقدی بن مختار هستند.