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۲۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۳۸

یک بررسی جدید نشان داد:

12 میلیارد دلار هزینه ماهیانه اشغال عراق در سال 2008

12 میلیارد دلار هزینه ماهیانه اشغال عراق در سال 2008

نتایج یک بررسی جدید نشان داد که جنگ علیه عراق در سال 2008 نزدیک به 12 میلیارد دلار در هر ماه برای اشغالگران هزینه در بر خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس،"جوزف استیگلیتز" اقتصاددادن و برنده جایزه صلح نوبل به همراه " لیندا بیلمس " در کتاب جدیدی گزارش دادند که سطح خون و خونریزی در عراق کاهش یافته، اما پولی که به سوی آن سرازیر می شود، در حال افزایش است.

بر پایه این گزارش، رقم 12 میلیارد در هر ماه برای ششمین سال این جنگ سه برابرسطح عظیم سالهای اولیه این جنگ است.

این دو مولف در این کتاب به این مسئله اشاره می کنند که جنگهای عراق و افغانستان و از جمله اشغالگری طولانی مدت آمریکا در این دوکشور بین 1.7 و 2.7 تریلیون دلار یا بیشتر تا سال 2017 برای بودجه آمریکا هزینه در بر خواهد داشت.

به گفته آنها،علاقه مندی به قرض پول برای پرداخت این هزینه ها خود به تنهایی می تواند 816 میلیارد دلار به این رقم نهایی بیفزاید.

چندی پیش نیز " تد استیونز" از اعضای جمهوریخواه کمیته فرعی دفاعی تخصیص بودجه هزینه جنگهای عراق و افغانستان و جنگ علیه تروریسم را حدود 15 میلیارد دلار در یک ماه ارزیابی کرده بود. 

کد مطلب 651965

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