12 میلیارد دلار هزینه ماهیانه اشغال عراق در سال 2008

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس،"جوزف استیگلیتز" اقتصاددادن و برنده جایزه صلح نوبل به همراه " لیندا بیلمس " در کتاب جدیدی گزارش دادند که سطح خون و خونریزی در عراق کاهش یافته، اما پولی که به سوی آن سرازیر می شود، در حال افزایش است.

بر پایه این گزارش، رقم 12 میلیارد در هر ماه برای ششمین سال این جنگ سه برابرسطح عظیم سالهای اولیه این جنگ است.

این دو مولف در این کتاب به این مسئله اشاره می کنند که جنگهای عراق و افغانستان و از جمله اشغالگری طولانی مدت آمریکا در این دوکشور بین 1.7 و 2.7 تریلیون دلار یا بیشتر تا سال 2017 برای بودجه آمریکا هزینه در بر خواهد داشت.

به گفته آنها،علاقه مندی به قرض پول برای پرداخت این هزینه ها خود به تنهایی می تواند 816 میلیارد دلار به این رقم نهایی بیفزاید.

چندی پیش نیز " تد استیونز" از اعضای جمهوریخواه کمیته فرعی دفاعی تخصیص بودجه هزینه جنگهای عراق و افغانستان و جنگ علیه تروریسم را حدود 15 میلیارد دلار در یک ماه ارزیابی کرده بود.