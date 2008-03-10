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۲۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۱۰

سراج:

مشکل حاد امنیتی در سیستان وجود ندارد

مشکل حاد امنیتی در سیستان وجود ندارد

معاون امنیتی سیاسی دادستان کل کشور گفت: در حال حاضر در استان سیستان و بلوچستان و به طور کلی استانهای مرزی با مشکل حاد امنیتی مواجه نیستیم.

ناصر سراج در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اقدامات گسترده ای در راستای افزایش مسائل امنیتی در استان سیستان و بلوچستان انجام شده که نتیجه آن ایجاد امنیت مطلوب در منطقه بوده است.

وی ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد تعداد پرونده های امنیتی که پیش از این در استان بسیار مشاهده می شد تا حد بسیاری کاهش یافته و این روند نیز ادامه دارد.

وی گفت: اهتمام جدی مسئولان امنیتی و قضائی سیستان و بلوچستان در برخورد با اخلالگران و اعمال نظارت بر وضعیت امنیتی در بهبود شرایط  استان بسیار تاثیر گذار بوده است که امیدواریم این روند ادامه داشته باشد.

کد مطلب 651966

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