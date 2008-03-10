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۲۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۵۷

کشف بیش از 40 هزار ترقه در اراک

اراک - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی اراک گفت: طی دو روز گذشته 40 هزار و 342عدد انواع مواد محترقه به همراه یک کیلو و 400 گرم انواع مواد مخدر در شهرستان اراک کشف شد.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، سرهنگ علی اصغر صالحی در گفتگو با خبرنگاران افزود: همچنین در این مدت 65 دستگاه موتور سیکلت توقیف و تعداد 55 نفر از مزاحمین خیابانی دستگیر شدند.

سرهنگ صالحی از پاکسازی 20 نقطه آلوده ودستگیری نفر سارق خبر داد و گفت: ماموران با اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی در سطح شهر اراک موفق به کشف 40 دستگاه تجهیزات ماهواره شدند.

وی با اشاره به اینکه در آستانه سال جدید و چهارشنبه آخر سال قرار داریم، خاطرنشان کرد: با هر گونه تخلفی در این روزها برخورد می شود.

صالحی تصریح کرد: با توجه به پایان سال و خریدهای نوروزی، مردم باید مراقب بوده و پلیس نیز با هوشیاری کامل و حضوری مقتدر جهت ایجاد فضایی امن در سطح شهر حضور داشته و از مردم خواست با هوشیاری کامل وتوجه به نکات و توصیه های پلیسی مراقب وجوه نقد خود باشند و در صورت بروز هر گونه مشکلی با تلفن 110 یا مراجعه به نزدیکترین واحد گشتی پلیس موضوع را اطلاع دهند. 

 

کد مطلب 651969

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