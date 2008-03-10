عدالت در توزیع دارو کم رنگ است

دکتر رهبر مژدهی آذر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: داروسازان در حوزه کاری خود انتظارات زیادی از وزارت بهداشت دارند که تقریبا هیچ کدام برآورده نشده است.

وی در عین حال از اینکه وزارت بهداشت به رغم همه کمبودها و مشکلات توانسته داروی مورد نیاز مردم را تامین کند، از نحوه توزیع دارو انتقاد کرد و افزود: در بحث سیستم توزیع اقلام دارویی نه تنها موفقیتی متوجه داروسازان و داروخانه داران بخش خصوص نشده است، بلکه عقب تر نیز رفته ایم.

مژدهی آذر با اشاره به اینکه حدود 40 درصد داروی بیمه شدگان در داروخانه های دولتی توزیع می شود، تصریح کرد: در واقع، از عدالت در توزیع دارو دور افتاده ایم.

عضو شورای عالی داروخانه های ایران، همچنین از کاهش سود بعضی اقلام دارویی پرمصرف مثل آنتی بیوتیک ها گلایه کرد و افزود: این وضعیت باعث می شود که ارائه خدمات علمی در داروخانه ها روز به روز کاهش یابد.

وی، جایگزین شدن رفاقت به جای رقابت در عرصه توزیع داروهای داخلی را یکی دیگر از ضعف های مشهود در نظام دارویی کشور عنوان کرد و گفت: وقتی سیستم دارویی از حالت رقابتی خارج شود، موفقیتی حاصل نخواهد شد و این به ضرر ما خواهد بود.