خراسان جنوبی 30 بار لرزید

محمد علی آخوندی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، با بیان اینکه بزرگترین زمین لرزه مربوط به ساعت 7 و 20 دقیقه روز گذشته با 1/5 ریشتر می باشد افزود: مابقی این زمین لرزه ها بین 9/1 و 7/3 ریشتر بوده است.

وی از آماده باش یگان امدادی استان در منطقه زلزله دیده خبر داد و اظهارداشت: تا کنون بیش از 670 چادر بین مردم منطقه آرین شهر خراسان جنوبی برای اسکان توزیع شده است.

رئیس ستاد حوادث غیر مترقبه خراسان جنوبی با بیان اینکه این زلزله ها تا کنون خسارت جانی در بر نداشته است تصریح کرد: بین 20 تا 70 درصد واحدهای مسکونی این منطقه ترک های جزئی و عمقی شده و یک نفر مجروح نیز دا شته است.

آخوندی از احتمال وقوع زلزله دیگر در آرین شهر و دیگر مناطق خراسان جنوبی خبر داد و یادآور شد: کارشناسان بنیاد مسکن، فرمانداری و ستاد حوادث این استان در منطقه مستقر شده و در حال برآورد خسارات هستند.