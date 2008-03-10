موافقت حماس با اداره گذرگاه رفح به صورت مشترک با گارد ابومازن

به گزارش خبرگزاری مهر،"سامی ابوزهری"درگفتگو با روزنامه الخلیج امارات اعلام کرد: حماس با طرح اداره مشترک گذرگاه رفح با گارد ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین موافقت کرد.

"سامی ابوزهری" افزود : منظور از اداره مشترگ گذرگاه ها این است که گارد ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین با سران دستگاه امنیتی دولت مردمی حماس، مسئول اداره گذرگاه ها در نوارغزه شوند.

وی درعین حال با خودداری از ارائه جزئیات بیشتری درباره اینکه حماس درمورد گذرگاه رفح بر سر چه نکاتی به صورت مشخص به توافق رسیده است،گفت : مذاکرات و رایزنی با طرف مصری درحال انجام است و بسیار زود است که درباره جزئیات این مذاکرات سخن به میان آید، اما درهر حال موضع حماس مبنی بر پذیرش اداره مشترک گذرگاه رفح با گارد ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین است.

ابوزهری درباره طرح مصر برای برقراری آتش بس که درمطبوعات منتشر شده است، افزود: تاکنون چیز جدیدی دراین رابطه به دست نیامده است.

وی در ادامه با تاکید بر روشن و واضح بودن موضع حماس گفت: هرگونه آتش بسی باید با شروطی همراه و درعین حال ارزشمند باشد.

"سامی ابوزهری"، موضع حماس را به صورت خلاصه دراین باره بیان نمود: اول اینکه باید هر نوع حمله رژیم صهیونیستی به صورت واقعی متوقف شود و محاصره غزه پایان یابد و درعین حال گذرگاه هم بازگشایی شود و اهمیت آتش بس هم به این است که دوجانبه باشد.

این درحالی است که پیش ازاین نیز یک روزنامه عرب زبان نوشت : عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب در سفر اخیر خود به سوریه در دیداری که با خالد مشعل رئیس دفترسیاسی حماس داشت، پیشنهاد توقف پرتاب موشکهای قسام به طور یکجانبه ، از سوی حماس را مطرح کرد.

خالد مشعل هم با رد این پیشنهاد تاکید کرد: هر آتش بسی باید براساس توقف حملات اسرائیلی در برابر توقف پرتاب موشک از سوی فلسطینیان باشد.