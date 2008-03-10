عملکرد پرسپولیس راضی کننده نیست / کادر فنی باید پاسخگو باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب کاشانی با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان از بازی تیم پرسپولیس راضی نیستم تصریح کرد: کادر فنی باید با تشکیل جلسه و بررسی عملکرد تیم، گزارشی را از علل این موضوع ارائه دهند. به نظر می‎رسد با مجموع شرایط و امکاناتی را که امسال مهیا است باید نتایج بهتری را می‎گرفتیم.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس عملکرد مطلوب تیم پرسپولیس در نیمه‎های دوم چند بازی اخیر را خاطر نشان کرد و ادامه داد: تیمی که می‎تواند در نیمه دوم اینطور خوب بازی کند، حتماً پتانسیل ارائه چنین نمایشی را در نیمه نخست دارد. بنابر این باید عملکرد فنی و دیگر مسائل را بررسی و به دلایل چنین عملکردی در نیمه‎های نخست پرسپولیس پی برد.

حبیب کاشانی در خصوص داوری نیز گفت: طبیعت رفتاری من اینست که هیچگاه به داوری اعتراض نمی‎کنم و درباره آن حرف نمی‎زنم و معتقدم که اگر تیم خوب بازی کند، نتیجه این عملکرد مطلوب قطعاً موثرتر از عوامل دیگری همچون داوری است.

حبیب کاشانی در پاسخ به این سوال که آیا شورای استیناف باشگاه پرسپولیس جریمه و حکم کمیته انضباطی علیه شیث رضایی را بخشیده است یا خیر، گفت: خیر. شورای استیناف هنوز تشکیل جلسه نداده است. کمیته انضباطی باشگاه حکمی را برای رضایی صادر کرده است و شیث رضایی نیز در پایان مهلت مقرر، به این حکم اعتراض کرده است که باید در اولین جلسه شورای استیناف، موضوع اعتراض رضایی را بررسی کنیم و اگر حکم بدوی تائید شود ایشان دو جلسه از همراهی تیم محروم خواهد بود.