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۲۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۴۶

دیدار رئیس و اعضای کمیته نظارت بر انتخابات خانه احزاب با هاشمی رفسنجانی

حجت‌الاسلام مرتضی کیاسری رئیس میز احزاب ایران و اعضای کمیته عالی نظارت بر انتخابات خانه احزاب عصر یکشنبه با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار دکتر مرتضی کیاسری رئیس میز احزاب ایران گزارش فرآیند تدوین منشوراخلاقی انتخابات و نحوه استقرارمیز احزاب در ستاد انتخابات کشور و تمامی استانها و برگزاری همایش اعضای میز احزاب سراسر کشور و نحوه همکاری و مشارکت معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات علیرضا افشار  توسط رئیس میز احزاب را ارائه کرد.

مرتضوی کیاسری بنیانگذار مجمع جانبازان و ایثارگران انقلاب اسلامی همچنین از سوی خانواده معظم شهداو جانبازان گرانقدر و آزادگان سرافراز از مجمع تشخیص مصلحت نظام به علت بررسی لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران را تشکر کرد.

در این جلسه آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن تاکید بر لزوم توجه به امور ایثارگران و حل مشکل آنان در لایحه جامع خدمات رسانی به آنان، فعالیت میز احزاب در ستاد انتخابات را با تفکر اعتدالی فرصت مناسبی برای پیشبرد خدمت به انقلاب اسلامی و مردم برشمرد. 

کد مطلب 651979

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