دیدار رئیس و اعضای کمیته نظارت بر انتخابات خانه احزاب با هاشمی رفسنجانی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار دکتر مرتضی کیاسری رئیس میز احزاب ایران گزارش فرآیند تدوین منشوراخلاقی انتخابات و نحوه استقرارمیز احزاب در ستاد انتخابات کشور و تمامی استانها و برگزاری همایش اعضای میز احزاب سراسر کشور و نحوه همکاری و مشارکت معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات علیرضا افشار توسط رئیس میز احزاب را ارائه کرد.

مرتضوی کیاسری بنیانگذار مجمع جانبازان و ایثارگران انقلاب اسلامی همچنین از سوی خانواده معظم شهداو جانبازان گرانقدر و آزادگان سرافراز از مجمع تشخیص مصلحت نظام به علت بررسی لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران را تشکر کرد.

در این جلسه آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن تاکید بر لزوم توجه به امور ایثارگران و حل مشکل آنان در لایحه جامع خدمات رسانی به آنان، فعالیت میز احزاب در ستاد انتخابات را با تفکر اعتدالی فرصت مناسبی برای پیشبرد خدمت به انقلاب اسلامی و مردم برشمرد.