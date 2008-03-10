گردهمایی "یاری رسول عزت و شهروندان غزه" در یمن برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلامیک نیوز، شیخ صادق بن عبدالله رئیس شورای ملی یاری ملت فلسطین در این گردهمایی ضمن محکومیت تعرضات خصمانه رژیم سهیونیستی به مردم فلسطین در نوار غزه، آثار این جنایات را در همه جهان اسلام منفی و غیرقابل جبران اعلام کرد .

وی با اشاره به اینکه ملت فلسطین در این شرایط باید وحدت را حفظ و به منظور بازگرداندن حقوق خود و ایجاد دولت مبارزه کنند، خواستار یاری همه مردم جهان به ویژه مسلمانان شد.

عبدالله در ادامه به تکرار اهانت روزنامه های غربی به حضرت محمد (ص) اشاره کرد و گفت: ما مسلمانان باید تلاش کنیم تا جایگاه عظیم رسول خدا را در قلبهای مسلمانان و دیگر مردم استوار کنیم.

وی سلاح تحریم اقتصادی کشورهای اهانت کننده به نبی اکرم و اسلام را عاملی برای هدایت بشر خواند که رسالت اسلام نیز به این امر اجازه داده است.