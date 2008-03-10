تاکید نخست وزیر قطر بر اهمیت روابط خوب با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر، شیخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانی نسل کشی اسرائیل در فلسطین را محکوم کرد.

لازم به ذکر است در دور جدید حملات رژیم صهیونیستی در نوارغزه که از هشت اسفند تاکنون آغاز شده بیش از 130 فلسطینی شهید و 355 نفر دیگر زخمی شده اند.

وی اظهار داشت: قضیه فلسطین و درگیری در خاورمیانه، برقراری ثبات در عراق و حل پرونده هسته ای ایران در راس مشکلات و مسائلی است که باید حل و فصل شوند.

نخست وزیر قطر در ادامه از کشورهای حوزه خلیج فارس خواست تا از منابع نفتی نه تنها برای توسعه اقتصادی کشورهایشان بلکه توسعه اقتصادی در سطح منطقه استفاده کنند.

از سوی دیگر شیخ حمد بر اهمیت وجود روابط خوب با ایران تاکید و تصریح کرد: آژانس بین المللی انرژی اتمی مرجع مهمی برای بررسی پرونده هسته ای ایران به شمار می رود.

به گزارش مهر، نخست وزیر قطر اوایل اسفند به ایران سفر و با مقامهای ایرانی دیدار کرد. در این دیدار بر لزوم ادامه و گسترش همکاری های تاثیرگذار ایران و قطر در عرصه های مختلف منطقه ای و بین المللی تاکید شد.