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۲۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۱۶

حداد عادل در گفتگو با مهر :

"ملاقات بانوی سالخورده" نمایشی حرفه‌ای و پرمفهوم است

"ملاقات بانوی سالخورده" نمایشی حرفه‌ای و پرمفهوم است

رئیس مجلس شورای اسلامی شب گذشته بعد از تماشای نمایش "ملاقات بانوی سالخورده"، این نمایش حمید سمندریان را کاری بسیار سنگین، حرفه‌ای و پرمفهوم توصیف کرد.

دکتر غلامعلی حداد عادل یکشنبه‌شب 19 اسفندماه بعد از تماشای "ملاقات بانوی سالخورده" در سالن اصلی تئاتر شهر درباره این نمایش به خبرنگار مهر گفت: "من تخصصی در تئاتر ندارم، ولی کاری که شاهدش بودم بسیار سنگین، حرفه‌ای و پرمفهوم بود که به نظر من باید دو بار نمایش را دید تا بتوان معنا و محتوای آن را به صورت کامل دریافت کرد."

وی که برای دیدن نمایش به همراه خانواده به مجموعه تئاتر شهر آمده بود، در ادامه تأکید کرد: "البته چیزی که مشهود بود این است که ترجمه آقای سمندریان از متن فردریش دورنمات بسیار پرقدرت و فصیح بود که این خود یکی از نقاط قوت نمایش "ملاقات بانوی سالخورده" است."

رئیس مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت فعلی تئاتر در کشور خاطرنشان ساخت: "من چون زیاد فرصت این را ندارم که به دیدن تئاتر در سالن‌های مختلف نمایش بیایم نمی‌توانم ارزیابی دقیق داشته باشم، ولی چیزی که به طور کلی مشهود است اینکه تئاتر اروپایی و سنتی ما با وسعت بیشتر و بهتر نسبت به پیش از انقلاب وجود دارد و اجرا می‌شود."

حداد عادل در پایان یادآور شد: "مجلس شورای اسلامی به لحاظ تصویب بودجه به تئاتر کمک و از آن حمایت می‌کند." رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از پایان اجرای نمایش "ملاقات بانوی سالخورده" با عوامل نمایش نیز دیدار کرد و با آن به گفتگو پرداخت.

کد مطلب 651992

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