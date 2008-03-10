توجه به طبیعت گردی باعث حفظ بیشتر منابع طبیعی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، فرود شریفی در مراسم گرامیداشت پنجمین روزهفته منابع طبیعی با نام "منابع طبیعی آموزش و پژوهش و طبیعت گردی" در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران اظهارداشت: مسئولان بخش منابع طبیعی در کشور باید از نگاه سنتی و نگرش تک بعدی بپرهیزند زیرا شرایط اقلیمی ایران به نحوی است که می تواند در جهت جذب توریسم و توسعه اکوتوریسم فعالیت کند و با برنامه ریزی شرایط را برای توسعه کشور فراهم کند.

وی در خصوص چگونگی ترویج فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی افزود: لازمه رسیدن به جایگاه اصلی حفظ منابع طبیعی در کشور، آموزش کودکان و نوجوانان ضروری است و این امر باید سرلوحه برنامه های آموزشی آنها قرار گیرد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: توانمندیهای موجود در منابع طبیعی پشتوانه خودکفایی و استقلال کشور است و برای دستیابی به این منظور باید از این توانمندیها به نحو صحیح استفاده شود.

در این مراسم که با حضور رئیس سازمان گردشگری و میرات فرهنگی و تنی چند از فعالان عرصه منابع طبیعی برگزار شد، علاوه بر غرس تعدادی نهال در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران حدود یک هزار اصله نهال بین شرکت کنندگان توزیع شد.

همچنین در این مراسم از محققین نمونه سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری، مرکز حفاظت خاک و آبخیزداری و پژوهشگران نمونه کمیته ملی طبیعتگردی تجلیل شد.