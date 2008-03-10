شبیه سازی رایانه ای مکانیزم مولکولی جامدات شبه بلور

به گزارش خبرگزاری مهر، فیزیکدانان دانشگاه میشیگان که نتایج تحقیقات خود را در مجله Physical Review Letters منتشر کرده اند، توانستند با کمک شبیه سازی رایانه ای در خصوص مکانیزم مولکولی جامدات شبه بلور به اطلاعات جدیدی دست یابند.

شبه بلورها، جامداتی هستند که اتمهای آنها همانند بلورها در یک شبکه شطرنجی منظم ردیف شده اند اما الگوهای پیچدیده تری را تشکیل می دهند که در عرصه فناوری بسیار مفید است.



در حقیقت بلورها زمانی شکل می گیرند که از حالت مایع به جامد تبدیل می شوند. در این حالت ساختار میکروسکوپی در اطراف یک هسته اولیه سازماندهی می شوند و به تدریج اتمها تا تشکیل یک شبکه هندسی منظم به این ساختار افزوده می شوند. اگر در ادامه فرایند بعضی از این اتمها یک قالب متفاوت را شکل دهند، بابد دوباره خود را منظم و با پروژه کلی ساختمان بلور سازگار کنند.



این درحالی است که در شبه بلورها، اتمهایی که شکل پایدار و با ثبات دارند، دور از هسته اولیه شکل می گیرند و سپس بدون سازمان دهی دوباره هندسی به همان شکل اصلی خود به هسته متصل می شوند.



در این خصوص این محققان اظهار داشتند : "در شبیه سازی رایانه ای که ما از جامدات شبه بلور انجام دادیم، مشاهده کردیم که اتمها در گروههای بزرگی به هسته اولیه پیوند می خورند. این گروههای اتمی به صورت محلی الگوهای پایدار خود را شکل می دهند و شبه بلور خود را با حداقل تنظیم دوباره، شبیه به این گروهها می کند. به همین منظور شبه بلورها آسانتر از بلورهای منظم شکل می گیرند که این ویژگی می تواند در عرضه فناوری بسیار کاربردی باشد."

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