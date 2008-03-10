تلسکوپ دو چشمی کهکشانی را در اعماق کیهان رصد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاره شناسان آمریکایی، ایتالیایی و آلمانی با استفاده از اولین تصاویری که تلسکوپ دو چشمی عریض (LBT) واقع در کوه "گراهام" آریزونا گرفته است توانستند کهکشانی را با شناسه NGC 2770 که در فاصله 102 میلیون سال نوری از کهکشان راه شیری واقع شده است رصد کنند.



"تلسکوپ دو چشمی عریض" (LBT) اولین تلسکوپی است که به صورت دو چشمی ساخته شده است و دارای دو آینه بزرگ به قطر 4/8 متری است. LBT سطحی برابر با یک آینه 8/11 متری دارد و وضوح تصویر یک آینه آن 8/22 متر است.



براساس گزارش "ساینس نیوز"، این تلسکوپ در رصد این کهکشان توانست سه تصویر را در رنگهای جعلی تهیه کند.



تصویر اول با ترکیب پرتوهای سبز و فرابنفش گرفته شده است. این عکس امکان رصد مناطقی از این کهکشان را فراهم می کند که در شکل گیری ستارگان نقش دارند.



تصویر دوم با دو بسامد مختلف رنگ قرمز تهیه شده و ستارگان قدیمی تر و سرد را نشان می دهد و سرانجام سومین تصویر از ترکیب پرتوهای فرابنفش، سبز و قرمز ایجاد شده و جزئیات ساختار ستارگان با دماهای مختلف را در این کهکشان نشان می دهد.



در این خصوص پیتر ای. استریتمتر رئیس گروه LBT توضیح داد: "تصاویری که این تلسکوپ می گیرد، بالاترین کیفیتی را که تاکنون بدان دست یافته ایم، تولید و امکان مشاهده اولین مراحل شکل گیری هستی را فراهم می کنند."



این تلسکوپ با همکاری 15 موسسه نجوم بین المللی ساخته شده است.

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